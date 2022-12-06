司法院：人民直接請求法官評鑑 兼顧資源與實效

中央社／ 台北6日電

司改會今天表示，評鑑制度未能充分達到發現不適任法官、檢察官的成效。司法院對此指出，法官評鑑新制讓案件當事人、被害人直接請求法官評鑑，最能兼顧資源與實效。

司改會今天就評鑑新制施行2週年召開記者會表示，根據法官法規定，人民可對法官或檢察官的違失行為請求評鑑，但制度上路以來，未能充分達到發現不適任法官、檢察官的成效，希望相關單位檢討，提升人民對司法的信任。

對此，司法院晚間發布新聞稿指出，法官評鑑新制讓案件當事人、被害人直接請求法官評鑑，最能兼顧資源與實效，且部分民眾誤將法官評鑑當成個案救濟手段，但不能以此否定法官評鑑新制成效。

司法院表示，法官法已建立內部及外部監督機制，在內部機制包含「首長職務監督權」及「法官自律」，外部機制有「法官個案評鑑」及「監察院彈劾」，最終並可透過「職務法庭」的審理，以懲戒或淘汰不適任法官。現行制度下已有完整的法官課責機制，並非僅限於法官個案評鑑。

司法院指出，法官評鑑新制實施2年多以來，請求成立的5件都是法院所移送；另外，在個別法官有應受懲戒或職務監督的事由時，法院院長不待評鑑，即可主動進行職務監督。

司法院 檢察官 監察院

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