回應高院購地判決 金控聲明交易價格合理、無損失

中信金控前行政長張明田被控與胞弟張明人、經理人陳永晋透過私人公司買進台北內湖兩筆土地，內定當中信商銀資訊機房、行政大樓，高賣給公司套利8.9億元，台灣高等法院今以金融控股公司法特別背信罪判刑、處罰金並沒收不法所得。中信金表示，交易遵循決策流程，購置價格也經外部鑑價機構認定合理，無損失，判決對營運無影響。

高院今依2個特別背信罪判各判張明田8年6月、8年6月徒刑，併科9千萬、3億罰金；經理人陳永晋2罪各處8年、8年刑；張明人2罪各判6年、6年徒刑，犯罪所得5千萬、1億8100萬沒收。中信商銀總務處行舍管理部部長兼副總經柯弘達、中信銀協理陳立三、中信銀職員張友琛二審皆無罪。參與人張明人妻子巫春香、張明田母親林招娘、永約開發公司分別所獲未扣案犯罪所得5億1302萬、200萬元、1億4724萬元沒收。

民事部分，台北地方法院更一審判張明田應賠償中信金控8億9千餘萬元，案件上訴高院中。

中信金控今表示，中信商銀購置資訊大樓、行政大樓交易都遵循相關決策流程辦理，外部鑑價機構也認定價格合理，沒有受損害或財報漏未揭露的情形，判決結果也對中信金、中信銀營運無影響；涉案當事人後續是否上訴，尊重其權利。

高院判決後，法界有不同聲音。律師連思藩指出，中信銀受限於銀行法第75條限制，客觀上無購地自建的，但在有罪判決中所提張明田為中信商銀經理人，以及資訊機房與行政大樓交易屬關係人交易的認定，是否符合客觀事實和法令規範，理論上應以法令內容與中信商銀的內部規範為認定基準。連認為若認定是依據法令與中信商銀的內部規範為據，應較無爭議。

高院指「共同使中信金控、中信商銀為不合營業常規之不利益交易」，連思藩認為中信商銀購置資訊大樓、行政大樓交易過程，均依決策程序呈請董事會通過，且購置價格也經外部鑑價機構認定合理，要如何認定兩大樓交易不合營業常規，啟人疑竇，且利害關係人交易案件，依照金控法第45條第1項的規定，僅要求「交易條件不得優於其他同類對象」而已，並未要求利害關係人不得於交易中獲利，因此不能僅因於該利害關係人交易獲利，即認定為「不合營業常規之不利益交易」。