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行政執行署2022年「最後一次」大拍賣 賣出5千萬不動產

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署全國各分署今天舉辦今年最後一場全國聯合拍賣，各分署加碼推出拍賣標的，買氣熱烈，台北市台中市基隆市都有不動產拍出，不動產與動產一日拍定總額為5344萬6587元，拍賣所得挹注國庫。

行政執行署表示，不動產拍定總金額是5070萬9614元，金額最高的是台北市文山區萬隆段二小段持分土地2筆，現況為台北市羅斯福路5段道路用地，使用分區為都市計畫內的道路用地，底價1320萬8000元，吸引3組買家，由台北分署以1510萬8000元拍定。

次高的不動產拍賣案是基隆市七堵區工建段的6筆土地，土地位於基隆市七堵區工建路附近，部分則鄰近六堵工業區，交通便利，由宜蘭分署以1208萬8800元拍定。

此外，台中市北屯區陳平段3筆房地也在拍賣之列，該房地為1層樓30年舊公寓，面臨馬路，由台中分署以709萬元拍定。

行政執行署說，動產拍定金額為273萬6973元，最高的是台中分署拍賣2006年出廠的Mitsubishi淺藍色框式貨車，以62萬6100元拍定，台中分署另拍賣2013年出廠的LEXUS CT200h白色油電掀背車，以32萬5000元拍定，新北分署則以30萬元拍定車齡12年保時捷白色休旅車1台。

其他拍定的動產包含11.93克拉藍寶石戒指、股票、紅豆杉木雕佛像、美髮商品、眼霜化妝品、腳踏車、玩具、花東米。

圖為行政執行署。記者王聖藜／攝影
圖為行政執行署。記者王聖藜／攝影

基隆 北市 台中市

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