台北市文山區817平方公尺道路用地 台北分署1510萬拍定

法務部行政執行署台北分署今天舉行聯合拍賣會，坐落台北市文山區羅斯福路5段的道路用地以1510萬8000元拍定，同時拍定的有2枚藍寶石戒指、TOYOTA WISH汽車1輛，整場拍賣會合計賣得1538萬7900 元。

台北分署說，拍定的台北市文山區萬隆段二小段132-1、444地號土地，為坐落羅斯福路5段192巷的道路用地，面積合計817平方公尺，權利範圍均為2分之1，底價是1320萬8000元，由張姓民眾以1510萬8000元得標。

在動產部分，台北分署說，3枚天然藍寶石戒指分別以2萬5000元及2萬1000元的價格拍定2枚，國民休旅「神車」TOYOTA WISH在激烈的競價下，以高出起標價2倍的20萬元拍定。