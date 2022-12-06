待業男持登山杖打死妻子 錄影多天成鐵證傷害致死起訴

桃園市43歲劉姓男子待業失意，常跟39歲范姓妻子要錢，今年9月因妻子有意離婚發生爭吵，一氣之下持登山杖打死她，伴屍10小時報案自首；桃園地檢署發現劉多次將虐打過程錄下，案發當天他不斷查看妻子情況，加上傷勢集中四肢，偵結依家暴傷害致死罪嫌起訴他。

檢警調查，劉男與范女同住桃園市中壢區，今年9月14日上午7時至12時許間，劉認為妻子有意離婚並爭奪財產，兩人口角後他心生不滿，便持木製球棒和登山杖不斷毆打范，造成她全身多處擦挫瘀傷，引發橫紋肌溶解症、休克、腎衰竭而死。

劉男犯後伴屍10小時，才打電話給友人吐露實情，並於16日一早到台北市大安警分局報案自首，當時遭檢方聲押獲准。

據了解，劉男曾因性侵案遭法院判刑15年，去年一月和范女結婚，原本從事殯葬業，因態度不佳被公司辭退，加上還有毒品等前科，找不到工作，時常向范女要錢花用。

桃園地檢署在劉男手機內發現案發情況錄影檔，發現他案發前幾天起就開始毆打妻子，還會錄影存檔，案發當天也有錄影，片中他在施暴時不斷觀察妻子情況、罵她假裝疼痛，另根據法醫解剖報告指出，范女傷勢集中在四肢，因而認定劉主觀上沒有殺人犯意。