影／南投短褲女醉騎滑板車自撞汽車 法官認定酒駕判刑3個月

南投一名黃姓女子飲酒後想外出購物，擔心騎機車有酒駕問題，改以電動滑板車代步，未料途中因仍有醉意，撞到停放路旁的汽車，車主報警，警方認定黃女涉嫌酒駕送辦，影片今曝光，且判決出爐，法官也認定她酒駕，判處有期徒刑3月。

警方調查，該名41歲黃女今年6月19日清晨在家飲酒，當天下午4時許要外出購物，又想到自己早上喝了約150毫升威士忌，擔心騎車會有酒駕問題，索性改以電動滑板車代步，未料騎滑板車行經富林路二段時，因仍有醉意撞上路旁汽車。

而肇事影片今曝光，影片中，身穿牛仔褲裙的黃女站在電動滑板車上，但連人帶車向車道外側偏移，擦撞路旁汽車後，整個人翻倒在地。挨撞汽車的車主聽到屋外聲響後跑出來看，發現黃女騎滑板車撞上其轎車，便通報110請警方來處理。

警方表示，到場發現黃女身上有酒味，當場對她施予酒測，經吹氣測得酒精濃度每公升高達0.99毫克，明顯超出法定標準值，而其當時駕駛的電動滑板車屬動力機械，認定涉嫌酒駕將她移送法辦，近期經南投地方法院認定判決公共危險罪。

判決書指出，黃女酒後騎電動滑板車代步，觸犯「刑法」第185條之3第1項第1款，駕駛「動力交通工具」而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪。

南投地院法官審酌，黃女雖無任何前案紀錄，是酒駕初犯且坦承犯行，但明知酒駕會受罰，仍貪圖自身交通便利，飲酒後騎電動滑板車上路，被查獲時的酒精濃度超標，還發生事故，仍依法量刑，處有期徒刑3月，若易科罰金折合9萬元。

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