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市議員當選人疑涉賄遭提當選無效 施余興旺指法官將還清白

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市山地原住民市議員當選人施余興旺，涉嫌以每票6千元至1萬5千元價向選民賄選，案經南檢依投票行賄選罪嫌提起公訴，今天南檢向法院對他提當選無效之訴。施余興旺說，他沒有賄選買票的行為，尊重檢察官依職提起當選無效訴訟，他相信法官審理後會還他清白。

台南地檢署檢察官錢鴻明於今年11月12日指揮調查局台南市調查處、南部地區機動工作站、台南市刑警警察大隊等單位，共同偵辦施余興旺議員候選人涉嫌現金買票案，11月21日偵查終結提起公訴。

台南市選舉委員會於12月2日公告選舉當選人名單，臺南地檢署今天提起首件當選無效之訴。台南地檢署說，南檢除了此案件外，也將盡速審查其他案件，是否符合當選無效之訴的要件，並於法定期限內依法向台南地方法院提出訴訟。

台南市山地原住民市議員當選人施余興旺，涉嫌以每票6千元至1萬5千元價向選民賄選。圖為投票示意圖。記者朱冠諭／攝影
台南市山地原住民市議員當選人施余興旺，涉嫌以每票6千元至1萬5千元價向選民賄選。圖為投票示意圖。記者朱冠諭／攝影

台南市選舉 當選無效 賄選

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