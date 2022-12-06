市議員當選人疑涉賄遭提當選無效 施余興旺指法官將還清白

新北市馮姓老翁日前在家接到假台電電話，對方供稱「你電費好幾個月都沒有繳，欠好多錢，已經按流程報警備案」，接著詐騙集團再以假警察身分二度聯繫，老翁不疑有他，一次面交現金48萬元，事後才察覺有異報警。警方獲報，數日蒐證，2日持拘票在犯嫌板橋住處逮人，警方研判背後有不法利益集團，將持續偵辦。

2022-12-06 13:12