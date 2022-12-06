快訊

聚焦利他、永續 台達電創辦人鄭崇華再推新書

陳明通指導論文頻爆抄襲爭議 高嘉瑜預告：很快會下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄壽山開挖日軍寶藏卻釀山崩 開挖人、軍備局都要負責

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄壽山日治時期曾被日軍作為軍事要塞，相傳藏有大量日軍寶藏，高姓、秦姓等3位民眾對此深信不疑，向國產署申請開挖壽山千光寺一帶山坡地，結果寶藏沒挖成，還造成土石崩落，差點波及附近住宅，國防部軍備局對3人提告求償98萬餘元，高雄地院審理後，認為軍備局也要負一半責任，判高姓、秦姓等3位民眾賠償49萬元。

判決指出，2018年1月間，高姓、秦姓等3位民眾，向國有財產署申請開挖壽山土地，經國產署核准後，簽訂「國有埋沉財產掘發打撈合約書」，挖掘時間為同年1月22日至4月24日，計畫核准後，3人隨即動員機具展開挖掘，希望挖到寶藏後一夕致富。

但挖掘工程疑似未依照計畫書、契約及相關水土保持法規進行，不僅超出合約的挖掘深度，也沒設置臨時排水設施，同年7月間，高雄因連日大雨，造成挖掘工地土石崩落，滑落30公尺高度山坡，重機具不僅泡水報廢，土石還差點波及周邊民宅。

當時民進黨市議員李喬如、簡煥宗等人還召開記者會，喊話相關單位別再讓包商挖寶，維持壽山既有的人文生態，土地管理人、國防部軍備局隨即喊停，事後針對土石崩落委託大地工程技師公會協助鑑定，確認事故原因後，向高姓、秦姓等3位民眾求償98萬2300元。

高雄地院審理時，高姓、秦姓否認超挖，稱工程都有按照計畫書內容進行，且合約時間到期後，就沒有繼續工程，並依規定回填土石至開發前高度，土石崩落原因是連日豪雨與岩石自然風化等2大因素所造成，跟挖寶工程無關。

雄院法官根據大地工程技師鑑定的事故報告，發現挖寶工地開挖土量明顯超出計畫書，原本計畫挖掘6至8公尺，最後掘發深度推估約15公尺，卻沒有將超挖的土方回填；且秦男等3人也未設置臨時排水系統，導致工地泡在水中，造成地層遇水軟化，石灰岩體因失去下部及側向支撐，最後崩落釀災。

不過，雖然高姓、秦姓等3位民眾對於土石崩落有過失，但軍備局收到高雄市水利局、國產署函文後，明知道雨季將至，卻未在開挖合約結束後，到場確認土事是否完成回填、復原，因此也有過失。

法官最後認定土石崩落原因，國防部軍備局及申請開挖的高姓、秦姓等3位民眾，各要負一半責任，因此判3人僅須賠償98萬餘元的一半，也就是49萬元給軍備局。可上訴。

高姓、秦姓民眾開挖高雄市千光寺附近的壽山區域，卻造成土石崩落，法院判他們3人要賠償軍備局49萬元。本報資料照片。記者楊濡嘉／攝影
高姓、秦姓民眾開挖高雄市千光寺附近的壽山區域，卻造成土石崩落，法院判他們3人要賠償軍備局49萬元。本報資料照片。記者楊濡嘉／攝影
高姓、秦姓民眾開挖高雄市千光寺附近的壽山區域，卻造成土石崩落，法院判他們3人要賠償軍備局49萬元。本報資料照片。記者楊濡嘉／攝影
高姓、秦姓民眾開挖高雄市千光寺附近的壽山區域，卻造成土石崩落，法院判他們3人要賠償軍備局49萬元。本報資料照片。記者楊濡嘉／攝影

國產署 國防部 高雄市

延伸閱讀

台鐵深澳線昨土石崩塌 路線中斷近19小時 今晨搶通

慘了！藉疏濬盜採41萬噸砂石 遭判刑還要賠償2500多萬

基隆雨不斷…仁二路土石滑落壓斷路燈 緊臨民宅居民憂心

軍備局遊龍專案偵蒐戰鬥車原型車內介面整合 中鋼得標

相關新聞

張大春批小學國語「弱智淺語」 課文作者3告妨害名譽敗訴

作家張大春在臉書上發文批評小學二級的國語課本中的1篇「門、鬥大仙」課文言不及義，批評作者林哲璋信奉的淺語藝術是「弱智的淺...

市議員當選人疑涉賄遭提當選無效 施余興旺指法官將還清白

台南市山地原住民市議員當選人施余興旺，涉嫌以每票6千元至1萬5千元價向選民賄選，案經南檢依投票行賄選罪嫌提起公訴，今天南...

高雄壽山開挖日軍寶藏卻釀山崩 開挖人、軍備局都要負責

高雄壽山日治時期曾被日軍作為軍事要塞，相傳藏有大量日軍寶藏，高姓、秦姓等3位民眾對此深信不疑，向國產署申請開挖壽山千光寺...

工作糾紛互嗆揮刀刺死同事 貨運司機不認錯被判13年

彰化縣某貨運行林姓和李姓兩名司機，為棧板堆疊問題在公司客服部LINE群組互嗆。林男返回公司途中購買鋸齒狀麵包刀，和李男談...

KTV互毆社維法挨罰7000元 法院認包廂內不算公眾撤銷不罰

台中蕭姓男子在KTV唱歌和朋友衝突，警方以蕭有「互相鬥毆」行為但未提告，依社會秩序維護法裁罰7000元，蕭不服向法院聲明...

假台電詐騙！新北永和7旬翁「欠電費」遭詐48萬 警逮26歲面交車手

新北市馮姓老翁日前在家接到假台電電話，對方供稱「你電費好幾個月都沒有繳，欠好多錢，已經按流程報警備案」，接著詐騙集團再以假警察身分二度聯繫，老翁不疑有他，一次面交現金48萬元，事後才察覺有異報警。警方獲報，數日蒐證，2日持拘票在犯嫌板橋住處逮人，警方研判背後有不法利益集團，將持續偵辦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。