高雄壽山開挖日軍寶藏卻釀山崩 開挖人、軍備局都要負責

高雄壽山日治時期曾被日軍作為軍事要塞，相傳藏有大量日軍寶藏，高姓、秦姓等3位民眾對此深信不疑，向國產署申請開挖壽山千光寺一帶山坡地，結果寶藏沒挖成，還造成土石崩落，差點波及附近住宅，國防部軍備局對3人提告求償98萬餘元，高雄地院審理後，認為軍備局也要負一半責任，判高姓、秦姓等3位民眾賠償49萬元。

判決指出，2018年1月間，高姓、秦姓等3位民眾，向國有財產署申請開挖壽山土地，經國產署核准後，簽訂「國有埋沉財產掘發打撈合約書」，挖掘時間為同年1月22日至4月24日，計畫核准後，3人隨即動員機具展開挖掘，希望挖到寶藏後一夕致富。

但挖掘工程疑似未依照計畫書、契約及相關水土保持法規進行，不僅超出合約的挖掘深度，也沒設置臨時排水設施，同年7月間，高雄因連日大雨，造成挖掘工地土石崩落，滑落30公尺高度山坡，重機具不僅泡水報廢，土石還差點波及周邊民宅。

當時民進黨市議員李喬如、簡煥宗等人還召開記者會，喊話相關單位別再讓包商挖寶，維持壽山既有的人文生態，土地管理人、國防部軍備局隨即喊停，事後針對土石崩落委託大地工程技師公會協助鑑定，確認事故原因後，向高姓、秦姓等3位民眾求償98萬2300元。

高雄地院審理時，高姓、秦姓否認超挖，稱工程都有按照計畫書內容進行，且合約時間到期後，就沒有繼續工程，並依規定回填土石至開發前高度，土石崩落原因是連日豪雨與岩石自然風化等2大因素所造成，跟挖寶工程無關。

雄院法官根據大地工程技師鑑定的事故報告，發現挖寶工地開挖土量明顯超出計畫書，原本計畫挖掘6至8公尺，最後掘發深度推估約15公尺，卻沒有將超挖的土方回填；且秦男等3人也未設置臨時排水系統，導致工地泡在水中，造成地層遇水軟化，石灰岩體因失去下部及側向支撐，最後崩落釀災。

不過，雖然高姓、秦姓等3位民眾對於土石崩落有過失，但軍備局收到高雄市水利局、國產署函文後，明知道雨季將至，卻未在開挖合約結束後，到場確認土事是否完成回填、復原，因此也有過失。