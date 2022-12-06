工作糾紛互嗆揮刀刺死同事 貨運司機不認錯被判13年

彰化縣某貨運行林姓和李姓兩名司機，為棧板堆疊問題在公司客服部LINE群組互嗆。林男返回公司途中購買鋸齒狀麵包刀，和李男談判時，揮刀砍傷對方左大腿和刺入左腹股溝，造成流血過多致死。彰化地方法院審結，今依殺人罪嫌判處林男13年有期徒刑，褫奪公權10年。可上訴。

判決書指出，林男44歲，負責彰化地區貨運運輸業務，李男37歲，負責載運彰化到台北之間的貨運運輸。今年3月28日兩人為貨運棧板沒堆好，林男先提出問題，李男認為沒問題，對話不愉快。晚間近8點，林男在LINE組群發出「有問題，不爽來找我講」李男回覆「走。總倉等」，林忠成回文「X，我馬上去」就開車回位在大村鄉的貨運公司。

林、李兩人在公司停車場談判，從監視錄影畫面可看到全程43秒即因一語不合扭打成一團，林男拿出在花壇鄉某百貨賣場購買的長約25公分麵包刀揮砍，在李男左大腿切割4.5公分傷口，再猛刺左下腹部深入左腹股溝，深度達13公分。

楊姓廠長聽到吵架聲趕過去制止，也被林男劃傷手指，楊姓、江姓、吳姓3名員工架住林男，林男不肯放下麵包刀並重覆大喊「我沒有錯！」楊姓等3名員工把林男強壓在地，奪下麵包刀，這時李男大量流血仰躺在地，其他員工通知119送醫急救，李男因失血過多造成出血性休克死亡，到院前死亡，林男被趕到的員警逮捕。

法官審酌，林男與李男平時沒接觸和積怨，只是因工作業務在LINE通訊軟體發生口角，拿麵包刀殺害李男，犯罪手段凶殘，且只承認持麵包刀傷害李男，否認有殺人，迄今未向被害人家屬道歉和獲得諒解，犯後態度不佳。