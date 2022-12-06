高虹安涉詐領助理費 檢調著手傳喚辦公室主任及前助理
台北地檢署偵辦新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安疑似詐領助理費案，這個月1日約談高的國會辦公室正、副主任黃惠玟、陳昱愷，了解公積金運作情形，訊後兩人均應請回；同時檢調也欲釐清高的前男友李忠庭的出勤狀況和工作內容，確認有無以人頭詐領助理費的情形，全案目前被告仍只有高、李二人，並無任何助理轉為汙點證人。
外傳黃惠玟應訊時，由於丈夫為北檢檢察事務官，黃女不但配合辦案，更交出以自己綽號「小兔」所做的帳本，包括逾500筆內帳及核銷單據，並供出助理費以低報高、上繳公積金等全依高指示辦理，與部分用來核銷的關鍵發票已遭銷毀。對此，北檢回應，檢方偵辦案件向來嚴守偵查不公開，請外界勿作無謂之渲染及揣測，而相關偵查作為均依既定步驟進行，與案關人員是否為同仁家屬無關。
據了解，檢調選後將著手傳喚高虹安多位前助理，包括自稱交付至少5名吹哨者音檔等關鍵證物的民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年。目前全案仍為他字案，被告僅有高虹安與李忠庭，1日黃惠玟提供的500筆內帳目類似國會辦公室收支紀錄，有無以少報多、上繳加班費，甚或淪為私用，尚待檢調進一步釐清。
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