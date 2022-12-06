快訊

藍武士雖敗猶榮：日本足球的世界盃熱血驚艷一頁

這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假

獨／深夜棒球場辦公室酒聚 桃體育局科長心肌梗塞猝逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張大春批小學國語「弱智淺語」 課文作者3告妨害名譽敗訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

作家張大春在臉書上發文批評小學二級的國語課本中的1篇「門、鬥大仙」課文言不及義，批評作者林哲璋信奉的淺語藝術是「弱智的淺語」；林提告妨害名譽，張獲不起訴確定，林聲請交付審判，台北地院審理裁定駁回。

林哲璋的「門、鬥大仙」被選為小學二年級國語課文，2021年12月8日，張大春在臉書發文批評。

張大春認為，「依我看，這種課文，就是言不及義的瘋話；也是國語文教育全面退嬰化的證據。如此低級無明的文章居然編入教科書，恐怕就是為了羞辱家長和老師。可是，大家好像都覺得無所謂。真他媽的兒孫自有兒孫福」。

張大春還指林哲璋自稱「信奉淺語藝術」，但他「相信這樣弱智的淺語，只會讓未來的大人及早墮落」等，林不滿張的主張，因而提告。

檢察官偵辦認為，張大春以「弱智」一詞形容「淺語藝術」，實是評論小學國語課本的教材，評論屬於可受公評之事，第一次將張大春處分不起訴。

林不服，聲請再議，第二次又被台灣高檢署查辦後駁回再議，至此，張大春已獲不起訴處分確定，林哲璋又第三次提告聲請法院交付審判，法官審理後駁回聲請，林還是敗訴。

張大春批小學國語「弱智」，課文作者3告妨害名譽都敗訴。本報資料照片
張大春批小學國語「弱智」，課文作者3告妨害名譽都敗訴。本報資料照片

張大春 小學 妨害名譽

延伸閱讀

中市勞工局推身障者跨域就業 她走出山城樂在職場

LaLaport人才招募 提供1400個工作機會

楊麗菁驚見恐怖情人參選新竹市長　結果落選慶幸「老天有眼」

綠營想守住桃園恐沒那麼樂觀！沈富雄揭國民黨這人連出1招太猛了

相關新聞

張大春批小學國語「弱智淺語」 課文作者3告妨害名譽敗訴

作家張大春在臉書上發文批評小學二級的國語課本中的1篇「門、鬥大仙」課文言不及義，批評作者林哲璋信奉的淺語藝術是「弱智的淺...

見解又不同…高院這庭認八仙要負責 賠被火紋身女4百多萬

在八仙樂園舉辦的「彩色派對」塵燃意外釀15死、4百多人受傷，多起民事判決都認定八仙非活動主辦人，不須依消保法負賠償責任。...

國片「角頭」臨演李振豪詐85國人赴柬埔寨賺千萬 再押2個月

在電影「角頭」擔任臨時演員的竹聯幫東堂「東新會」成員李振豪，誘騙國人赴柬埔寨獲暴利，起訴後羈押禁見；李聲請具保停押，台北...

金控老臣因2背信罪各被判刑8年半 科3億9千萬罰金

中信金控前行政長張明田被控透過私人管理的公司，買進台北內湖安康段兩筆土地，並運用影響力，內定作為中信商銀資訊機房、行政大...

保麗龍大廠遺孀等10年博物館還沒落成 提告要台藝大吐還1億元捐款

全球最大保麗龍原料廠「見龍化工」創辦人廖有章遺孀廖黃香，11年前捐款1億元給台灣藝術大學，指定用於興建「有章藝術博物館」...

高虹安涉詐領助理費 檢調著手傳喚辦公室主任及前助理

台北地檢署偵辦新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安疑似詐領助理費案，這個月1日約談高的國會辦公室正、副主任黃惠玟、陳昱愷，了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。