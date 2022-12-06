張大春批小學國語「弱智淺語」 課文作者3告妨害名譽敗訴

作家張大春在臉書上發文批評小學二級的國語課本中的1篇「門、鬥大仙」課文言不及義，批評作者林哲璋信奉的淺語藝術是「弱智的淺語」；林提告妨害名譽，張獲不起訴確定，林聲請交付審判，台北地院審理裁定駁回。

林哲璋的「門、鬥大仙」被選為小學二年級國語課文，2021年12月8日，張大春在臉書發文批評。

張大春認為，「依我看，這種課文，就是言不及義的瘋話；也是國語文教育全面退嬰化的證據。如此低級無明的文章居然編入教科書，恐怕就是為了羞辱家長和老師。可是，大家好像都覺得無所謂。真他媽的兒孫自有兒孫福」。

張大春還指林哲璋自稱「信奉淺語藝術」，但他「相信這樣弱智的淺語，只會讓未來的大人及早墮落」等，林不滿張的主張，因而提告。

檢察官偵辦認為，張大春以「弱智」一詞形容「淺語藝術」，實是評論小學國語課本的教材，評論屬於可受公評之事，第一次將張大春處分不起訴。