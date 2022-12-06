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KTV互毆社維法挨罰7000元 法院認包廂內不算公眾撤銷不罰

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蕭姓男子在KTV唱歌和朋友衝突，警方以蕭有「互相鬥毆」行為但未提告，依社會秩序維護法裁罰7000元，蕭不服向法院聲明異議，主張當時在包廂內非公共空間；法院審酌，社維法目的是維護公共秩序，當時在密閉包廂內互毆，難認有滋事、擾亂公眾，撤銷原處分諭知蕭不罰，可抗告。

台中第5分局查，蕭男今年10月21日在KTV包廂內，因雙方互相鬥毆，而蕭男並沒有提告，警方依據台灣高等法院暨所屬法院95年法律座談會刑事類提案第29號研討結論，意旨為告訴乃論之普通傷害案件，如未經合法告訴、撤回告訴而未能追訴刑責，得依社維法處罰。

警方並依社會秩序維護法第87條第2款，互相鬥毆者，處1萬8000元以下罰鍰，警方認為，蕭在警詢時坦承不諱，並有證人筆錄、現場照片佐證，認定蕭顯以違反「互相鬥毆」規定，對蕭裁處罰鍰7000元。

蕭不服向法院聲明異議，表示自己已經和對方和解，雙方均放棄刑事告訴權，且當時是在KTV「包廂內」，是屬於私人空間，不是公共空間，認為警方以他們在公共場所互相鬥毆有違誤。

台中地院指出，社會秩序維護法立法目的是在維護公共秩序，確保社會安寧；法院查，蕭當時和朋友在包廂內唱歌，因發生口酒爭執，張以手掐住張姓友人脖子，張則拿酒杯砸蕭的頭，雙方互相鬥毆。

法院認為，案發地點是在KTV包廂內，而KTV雖為公共場所，但顧客租用包廂後，KTV服務人員如未經顧客召喚，並不會主動進入包廂內，且依現場照片該包廂有門，顧客唱歌時門關上呈密閉空間狀態，除服務生無他人會進入。

法院說，就算蕭、張當時在包廂內互相鬥毆，其主觀上是酒後突發衝突，難認有滋事、擾亂公眾安寧之意欲，客觀僅在包廂內發生，也未達危害公共秩序與社會安寧程度，因此裁定撤銷原處分，諭知不罰。

台中第5分局。記者曾健祐／攝影
台中第5分局。記者曾健祐／攝影

鬥毆 KTV

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