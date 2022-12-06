見解又不同…高院這庭認八仙要負責 賠被火紋身女4百多萬

在八仙樂園舉辦的「彩色派對」塵燃意外釀15死、4百多人受傷，多起民事判決都認定八仙非活動主辦人，不須依消保法負賠償責任。近七成皮膚燒傷的王姓女子向八仙、主辦活動的瑞博、玩色創意公司等求償，一審認為八仙無責，但台灣高等法院卻認為八仙藉活動創造營收，改判須連帶賠償453萬元，且八仙另賠王女50萬、她雙親各30萬元。

2015年6月27日，八仙樂園的塵燃事件震驚社會，駭人的搶救畫面深烙國人腦海。當時呂忠吉透過友人周宏瑋掛名開設的瑞博國際整合行銷公司和八仙樂園簽約，租用「歡樂海岸」、「快樂大堡礁」區域開趴，以噴灑色粉當噱頭，賣出4千多張門票。當晚8點32分活動尾聲時，舞台前方空中、地面卻發生粉塵燃燒意外，許多參與者身陷火海。

王姓女子主張，瑞博公司承租八仙樂園的場地供彩色派對舉辦，卻因工作人員拿二氧化碳鋼瓶噴射色粉時，噴入高溫電腦燈而引發塵爆，她身體表面積60%至69%燒傷，其中50至59%為三度燒傷、手指腳指疤痕攣縮。王女表示，醫療費損失478萬餘元、精神慰撫金300萬元，合計778萬8018元，扣除已領取的犯罪被害補償金146萬餘元，還有632萬未獲填補。

王女主張八仙公司沒採取除塵措施、檢驗現場粉塵濃度，並將未申請許可取得雜項工作物使用執照的場地出租給瑞博公司，應與噴灑色粉的沈浩然等2人、瑞博宇玩色創意2公司負共同侵權責任。她也主張八仙和瑞博公司所提供的服務不符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性，應依消保法規定給付懲罰性賠償金，並要求八仙公司負責人陳柏廷、總經理陳慧穎也要賠。

高院民事庭認為沈浩然、盧建佑並不知二氧化碳鋼瓶噴射色粉會發生事故，已非活動主辦或工作人員，判不用賠償，而王女也無法證明陳慧穎執行職務違背法令、陳柏廷監督有過失，要他們連帶賠償也無理。

不過高院認為八仙公司和活動結合賣優惠票，不是單純出租場地，而是想促銷住宿和餐飲以增加營收，認定王女購票進入八仙樂園「接受服務」，存在消費關係。