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屏東佳冬鄉長索回扣 清潔隊員跑腿討紅包列幫助犯判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東縣佳冬鄉公所發包「佳冬鄉文化一路無障礙通行環境改善工程」，鄉長龔日光向廠商索取一成工程款、約168萬元當回扣，當時劉姓清潔隊員受龔男堂弟所託將賄款交給龔男，還索討3000元紅包當跑腿費，被檢方列為幫助犯起訴，劉因此被依貪污罪判刑1年9月，緩刑4年，他不服上訴，高雄高分院認為他不值得同情，駁回上訴。

判決指出，佳冬鄉公所發包「佳冬鄉文化一路無障礙通行環境改善工程」，總工程款為1680萬餘元，龔日光向廠商索取一成工程款當回扣，賄款則由堂弟、佳冬鄉公所建設課技工龔至成，及公園路燈管理所長林震吉分批領取，再交由龔日光負責分配。

2019年2月間，得標廠商依約要交付賄款時，因龔至成行動不便，取得廠商交付的賄款共55萬2000元以後，通知清潔隊劉姓隨車人員到他住處，將這筆賄款拿給他堂哥龔日光，劉男拿著大筆現金，於是也向龔至成索討3000元跑腿費。

後來屏東地檢署偵辦麟洛鄉公所弊案時，發現涉案廠商同時於佳冬等鄉也有承包工程，檢調擴大偵辦後掌握龔日光也涉嫌貪汙，收押後依貪汙罪起訴，不過龔交保後，今年2月15日因病過世，與弊案有關的涉案公務人員等，多坦承犯行，被屏東地院判刑5個月至1年11月不等徒刑。

幫忙跑腿的劉男，因領取「紅包」被列為貪汙罪幫助犯，也被檢方起訴，一審被屏院判刑1年9月，他不服上訴，稱紅包是龔至成要讓他買衣服給小孩，跟貪汙案無關。

高雄高分院審理時，法官勘驗他與龔至成於偵查中的證詞，認為兩人關係平平，家人間沒有往來，之前沒有因年節喜慶送禮，怎會突然開先例，包了3000元紅包給劉男，對照兩人交情，非常不尋常，因此不採信劉男說法。

合議庭認為，劉男拿取的3000元紅包，屬於幫助貪汙的報酬，劉男並無特殊值得同情狀況可獲減刑，一審認事用法無誤，駁回他的上訴，維持一審刑度。可上訴。

佳冬鄉公所劉姓清潔隊員幫忙跑腿還索討3000元紅包，被法院判刑。圖／翻攝自Google Map
佳冬鄉公所劉姓清潔隊員幫忙跑腿還索討3000元紅包，被法院判刑。圖／翻攝自Google Map

賄款 貪汙 紅包 屏東

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