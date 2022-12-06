國片「角頭」臨演李振豪詐85國人赴柬埔寨賺千萬 再押2個月
在電影「角頭」擔任臨時演員的竹聯幫東堂「東新會」成員李振豪，誘騙國人赴柬埔寨獲暴利，起訴後羈押禁見；李聲請具保停押，台北地院認為，李涉犯人口販運防制法等重罪，裁定本月9日起延長羈押禁見2月。
檢警調查辦犯罪案件，月前蒐證後搜索、逮捕李振豪等9名嫌疑犯到案，今年9月2日起訴全案，起訴後，李振豪裁定羈押禁見3月，由於羈押期間將屆滿，法官日前開調查庭訊問李、檢方的意見為何。
李振豪表示，希望可以交保代替羈押處分；李的律師表示，李已無羈押必要，可用具保、定期到派出所報到等方式處理，仍能確保案件審判。
蒞庭公訴檢察官則表示，李振豪的犯罪嫌疑重大，羈押的原因仍未消滅，應予延長羈押禁見。
李振豪曾在國片「角頭」擔任臨時演員，原在台北市中山區一帶酒店圍事，因受疫情影響，與柬埔寨人蛇集團勾結，指使手下以高薪誘騙至少85名國人前往柬國從事犯罪工作，檢方偵辦，控訴李個人獲不法利益千萬。
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