夫妻在高雄合開知名鴨肉飯 婚變卻演變成商標權爭奪戰

高雄一對夫妻共同經營知名鴨肉飯，兩人離婚後發生爭執，丈夫指控前妻，未經同意偷偷移轉商標登記，於是憤而對她提行使偽造私文書罪自訴。經橋頭地方法院審理，因無充分證據佐證犯行，因此諭知前妻無罪，全案仍可上訴。

判決指出，陳男與蔡女原為夫妻關係，一同開設、經營知名鴨肉飯，2人2011年4月13日辦理離婚登記，仍維持同居關係，陳負責食材開發，蔡負責服務工作及收支管理，2019年間因發現所生之子女都與她無血緣關係，因此雙方發生爭執，要求結束同居，分配財產。

陳男指控前妻蔡女，要替鴨肉飯員工辦理團體保險理賠，需負責人的身分證影印本，便將相關資料以LINE傳送給對方，未料，事後卻發現商標權遭轉讓，此舉令陳不滿，認對方未經同意偷偷移轉商標登記，於是憤而對蔡女提行使偽造私文書罪自訴。

因自訴人需對他主張負舉證責任，陳男以雙方LINE通訊軟體對話內容、保險金給付通知書等資訊來佐證，蔡女犯行；但蔡則堅持否認犯行，更反駁商標權移轉登記，是經對方授權並交付身分證正反面照片暨印章後才辦理。

審理期間，陳男多次強調，未曾表示要將鴨肉飯的商標移轉。經查，起初申請登記商標過程，由蔡女介紹代理人向陳男接洽，但基於鴨肉飯經營者的尊重以及當時兩人仍是伴侶關係，蔡便決定以陳的名義辦理商標登記。

法官勘驗兩人對話紀錄時，陳男曾對蔡女說，「我已經很仁慈了，什麼都留給你們這樣還不好」，有似將財產全數交給蔡的用語，也無從佐證蔡的犯嫌。