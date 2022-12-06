陳沂狠嗆給「雞排妹」顏色看看：我戴了她被告心情的咖啡色圍巾

本名鄭采勻的「雞排妹」2021年和網紅陳沂在直播節目爭吵，事後在臉書粉絲專頁以「色號」暗示並洩漏陳沂的手機號碼，涉違反個資法。台北地院今天開庭，2個女人出庭對決，「雞排妹」不認罪，陳沂的律師則控訴「雞排妹」在拖延訴訟。

陳沂出庭後狠嗆，她今天特別穿搭代表「雞排妹」被告後心情鬱悶的咖啡色圍巾，還表示真正鬱悶的是她自己；她說，自手機號碼被公布，每天都以淚洗面，整整1年半惶惶不安，半夜想到就哭著醒來。

陳沂說，超多網友瘋狂打電話給她，現在只要聽到電話鈴響就恐懼，不換號碼是因綁定許多資訊，換起來很麻煩。

陳沂還說，她帶著恐懼的心理活著，身、心、靈都很累，明明已開過2次程序庭，但對方卻完全不認錯、進入詭辯狀態，更惡意拖延訴訟。

陳沂的律師周珊如說，「雞排妹」陳述不實、前後矛盾，「雞排妹」是直播影片的持有者，出庭前應確認內容，且當「雞排妹」說出陳沂手機的前「4碼」，陳沂已然表示會違法，認為「雞排妹」如今表現就是在拖延訴訟。

事實上，陳忻提告「雞排妹」違反個資法，法院先前安排調解，「雞排妹」不排斥和解，但陳沂主張沒有意願和解。

今天開庭時，「雞排妹」表示，當時與陳沂直播長達2小時，距今時隔1年半之久，她與陳沂在對話、聊天下說出陳沂手機前「4碼」，是有「談」到號碼，而非蓄意不滿而洩出號碼，不能認同聊天內容被作為惡意的證明。

「雞排妹」說，陳沂說了她手機的「全碼」、她只說了陳沂的「4碼」，兩人不是對等的關係。

「雞排妹」表示，陳沂提告、指射的臉書第2篇文章中的「她」，不是在指陳沂，有一句提到顏色，則是猜測陳沂的氣場接近咖啡色而已。

「雞排妹」說，會在臉書提到「色號」，是因有經營個人品牌，所以平常就有在看色號，例如包裝袋、紙盒印刷、甚至品牌LOGO的顏色，都要看色號，矢口否認技術性洩漏陳沂的個資。

公訴檢察官質疑，陳沂在與「雞排妹」直播聊天時有沒有同意「雞排妹」可以說出陳沂的號碼？才是案件爭點之一。