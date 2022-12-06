快訊

1個百分點的堅持！蔣萬安視李四川為從政生涯貴人

評／回顧江澤民昔日對台政策 兩岸交往模糊空間不再

論文門再燒！醫師質疑：陳明通指導的學位論文 為何能逾5年不公開？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳沂狠嗆給「雞排妹」顏色看看：我戴了她被告心情的咖啡色圍巾

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

本名鄭采勻的「雞排妹」2021年和網紅陳沂直播節目爭吵，事後在臉書粉絲專頁以「色號」暗示並洩漏陳沂的手機號碼，涉違反個資法。台北地院今天開庭，2個女人出庭對決，「雞排妹」不認罪，陳沂的律師則控訴「雞排妹」在拖延訴訟。

陳沂出庭後狠嗆，她今天特別穿搭代表「雞排妹」被告後心情鬱悶的咖啡色圍巾，還表示真正鬱悶的是她自己；她說，自手機號碼被公布，每天都以淚洗面，整整1年半惶惶不安，半夜想到就哭著醒來。

陳沂說，超多網友瘋狂打電話給她，現在只要聽到電話鈴響就恐懼，不換號碼是因綁定許多資訊，換起來很麻煩。

陳沂還說，她帶著恐懼的心理活著，身、心、靈都很累，明明已開過2次程序庭，但對方卻完全不認錯、進入詭辯狀態，更惡意拖延訴訟。

陳沂的律師周珊如說，「雞排妹」陳述不實、前後矛盾，「雞排妹」是直播影片的持有者，出庭前應確認內容，且當「雞排妹」說出陳沂手機的前「4碼」，陳沂已然表示會違法，認為「雞排妹」如今表現就是在拖延訴訟。

事實上，陳忻提告「雞排妹」違反個資法，法院先前安排調解，「雞排妹」不排斥和解，但陳沂主張沒有意願和解。

今天開庭時，「雞排妹」表示，當時與陳沂直播長達2小時，距今時隔1年半之久，她與陳沂在對話、聊天下說出陳沂手機前「4碼」，是有「談」到號碼，而非蓄意不滿而洩出號碼，不能認同聊天內容被作為惡意的證明。

「雞排妹」說，陳沂說了她手機的「全碼」、她只說了陳沂的「4碼」，兩人不是對等的關係。

「雞排妹」表示，陳沂提告、指射的臉書第2篇文章中的「她」，不是在指陳沂，有一句提到顏色，則是猜測陳沂的氣場接近咖啡色而已。

「雞排妹」說，會在臉書提到「色號」，是因有經營個人品牌，所以平常就有在看色號，例如包裝袋、紙盒印刷、甚至品牌LOGO的顏色，都要看色號，矢口否認技術性洩漏陳沂的個資。

公訴檢察官質疑，陳沂在與「雞排妹」直播聊天時有沒有同意「雞排妹」可以說出陳沂的號碼？才是案件爭點之一。

對此，「雞排妹」委任律師楊劭楷答辯，將再確認起訴事實的爭執、不爭執事項，如有需要，會整理爭執範圍、勘驗直播後提出譯文，準備時間大約3周至1個月即可，法官於是再訂2023年1月10日上午再開準備庭。

網路紅人陳沂今天出庭指控「雞排妹」違反個資法。記者王聖藜／攝影
網路紅人陳沂今天出庭指控「雞排妹」違反個資法。記者王聖藜／攝影
本名鄭采勻的「雞排妹」以「色號」暗示並洩漏陳沂的手機號碼，涉違反個資法，她今天出庭。記者王聖藜／攝影
本名鄭采勻的「雞排妹」以「色號」暗示並洩漏陳沂的手機號碼，涉違反個資法，她今天出庭。記者王聖藜／攝影

直播 律師 雞排妹 陳沂

延伸閱讀

她邀雞排妹吃夜市美食 造氣勢搶選票

鄭家純遭質疑「年收24萬卻買6千萬房產」　親揭內幕真相

雞排妹大腿抽脂「做壞了」？ 法院判她敗訴須賠90萬

鄭家純結婚！陳沂淡定回11字被讚得體　曝不願第一時間發文原因

相關新聞

國片「角頭」臨演李振豪詐85國人赴柬埔寨賺千萬 再押2個月

在電影「角頭」擔任臨時演員的竹聯幫東堂「東新會」成員李振豪，誘騙國人赴柬埔寨獲暴利，起訴後羈押禁見；李聲請具保停押，台北...

金控老臣因2背信罪各被判刑8年半 科3億9千萬罰金

中信金控前行政長張明田被控透過私人管理的公司，買進台北內湖安康段兩筆土地，並運用影響力，內定作為中信商銀資訊機房、行政大...

保麗龍大廠遺孀等10年博物館還沒落成 提告要台藝大吐還1億元捐款

全球最大保麗龍原料廠「見龍化工」創辦人廖有章遺孀廖黃香，11年前捐款1億元給台灣藝術大學，指定用於興建「有章藝術博物館」...

夫妻在高雄合開知名鴨肉飯 婚變卻演變成商標權爭奪戰

高雄一對夫妻共同經營知名鴨肉飯，兩人離婚後發生爭執，丈夫指控前妻，未經同意偷偷移轉商標登記，於是憤而對她提行使偽造私文書...

陳沂狠嗆給「雞排妹」顏色看看：我戴了她被告心情的咖啡色圍巾

本名鄭采勻的「雞排妹」2021年和網紅陳沂在直播節目爭吵，事後在臉書粉絲專頁以「色號」暗示並洩漏陳沂的手機號碼，涉違反個...

砸死友人踹進垃圾桶 殺人犯綠島監獄打到管理員險失明

屏東男子陳姓男子13年前酒後和朋友起口角，雙方約單挑拿水泥塊重砸頭，見對方垂死還踹進垃圾桶釀人命，陳2011年被依殺人罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。