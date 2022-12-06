老臣張明田坑中信金 二審2罪各判8年半、科9千萬與3億罰金

中信金控前行政長張明田被控透過私人管理的公司，買進台北內湖安康段兩筆土地，並運用影響力，內定作為中信商銀資訊機房、行政大樓，高賣給公司套利8.9億餘元，一審依違反金融控股公司法判張15年徒刑，併科罰金5億元。案經上訴，台灣高等法院今依2個個別背信罪判各判他8年6月、8年6月徒刑，併科9千萬、3億罰金。

民事部分，台北地方法院更一審判張應賠償中信金控8.9億餘元，案件上訴高院中。

中國信託商業銀行2012年有擴充資訊機房、行政大樓需求，正尋覓合適廠辦地點，張明田2013年間得知長虹建設計畫投資內湖安康段土地，見有利可圖，透過弟弟張明人及家族掌握的永約公司，與長虹共同投資安康段土地，並隱匿關係人交易，內定出售給中信銀當資訊機房，中信銀因而損失1.8億餘元。

張明田2015年內定安康段另筆土地作為中信銀的行政大樓，以51億3980萬元將土地賣給中信銀，導致中信銀損失7.1億餘元，兩筆交易共讓中信金、中信銀損失8.9億餘元。

台北地院刑事庭認定張明田使公司蒙受重大損害，張雖擔任專委職務，但是實質的行政長，年薪逾7千萬元，享有待遇顯然已高過中信金多數董事，他對中信金、中信銀影響力非同一般。

一審認為，張明田利用職位指示下屬替個人投資服務，混淆公司分際，圖謀個人私利高達數億元，且否認犯行，惡性重大，依違反金融控股公司法特別背信罪，判張15年徒刑，併科罰金5億元。