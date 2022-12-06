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高虹安案 北檢籲外界勿作無謂渲染揣測

中央社／ 台北6日電

媒體報導，新竹市長當選人高虹安的立委辦公室黃姓前主任接受調查時交出帳本，更指黃女丈夫是北檢資深檢察事務官。北檢今天表示，本案尚在偵查中，請外界勿作無謂渲染及揣測。

鏡週刊報導，高虹安立委辦公室黃姓前主任日前接受檢調訊問時交出以自己綽號「小兔」所做的帳本，供稱助理費以低報高、上繳公積金等全依高虹安指示；報導並指黃女丈夫是北檢檢察事務官，要黃女配合辦案，交出事證。

台北地方檢察署針對媒體報導表示，偵辦案件向來嚴守偵查不公開原則，本案尚在偵查中，調查所得證據不得對外公開，請外界勿作無謂渲染及揣測。

北檢並指出，相關偵查作為均依既定步驟進行，與案件相關人員是否為北檢同仁家屬無關。

全案起於，法務部調查局、北檢分別接獲民眾檢舉，指高虹安聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費，並要助理繳納所得作為「公積金」，還運用公積金代墊私人支出，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書等罪。

調查局受理檢舉後立案，發交新竹市調查站辦理，考量新竹調查站選舉查察任務繁重，轉由北部地區機動工作站接辦。北機站11月間報請台北地檢署指揮，北檢分案由檢肅黑金專組檢察官偵辦。

高虹安曾帶資料赴北機站說明，並召開記者會、發布新聞稿澄清表示，助理費問題一切合法合規，李忠庭確實從事助理工作；公積金制度非她辦公室發明，實際上是延續以前立委辦公室，而助理代墊費用和轉帳都能向行政主任報支。

另外，高虹安在資策會任職期間，因職務所取得的研發成果，專利申請人卻不是資策會，資策會提告刑法背信罪。北檢日前已受理案件，簽分他字案偵辦。

高虹安 2022大選 新竹市選舉

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