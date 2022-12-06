快訊

文物破損怎麼修？陸石窟「修佛人」37年體悟：這是良心活

主播遇「機場3景象」嚇歪　失望勸：想遊日本再等等

肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點

保麗龍大廠遺孀等10年博物館還沒落成 提告要台藝大吐還1億元捐款

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

全球最大保麗龍原料廠「見龍化工」創辦人廖有章遺孀廖黃香，11年前捐款1億元給台灣藝術大學，指定用於興建「有章藝術博物館」，並約定10年竣工、掛牌，但校方遲至去年仍未順利發包，廖黃香提告要求校方返還1億元，台北地方法院認為校方沒有延宕，而是受到新冠肺炎、俄烏戰爭導致市場缺工缺料的影響，判廖黃香敗訴，可上訴。

廖黃香主張，她基於和時任台藝大校長黃光男有多年情誼，雙方公證簽約由她捐贈1億元給校方，指定款項用於新建有章藝術博物館，並約定學校5年內應通知她確定的博物館地點、規模，10年竣工落成並揭牌，她也在2011年7月25日將款項匯入台藝大校務基金專戶。

她指出，她始終未能了解博物館進展，曾要求退款未果，校方遲至2016年7月25日才提出博物館構想書，並經教育部審查同意，但到去年11月工程皆未如願發包，學校也沒提出解決方案，她委請律師通知契約失效，要求學校返還款項，提告要求台藝大返還1億元。

台藝大認為，校方2011年至2021年間選定博物館址、擬具構想書、召開工作會議、行政院審定經費、細部設計等，並進行6次公開招標，也曾於2020年取得建造執照。

學校指出，博物館至今尚未竣工，是因全球新冠疫情和俄烏戰爭導致營建物價大漲，市場嚴重缺工缺料，加上受到民眾抗爭、文化資產保存爭議等不可抗力因素，不可歸責於校方。

台北地院指出，有章博物館未能於契約約定2021年7月20日內完工，台藝大確實未履行契約義務，但根據博物館相關會議紀錄，顯見營造市場受新冠疫情及俄烏戰爭影響而缺工缺料，博物館未如期完工不可以認定是學校的責任，校方沒有刻意延宕，判廖黃香敗訴，台藝大不用返還1億元。

見龍化工創辦人廖有章遺孀廖黃香（左一）捐款1億元，新建有章藝術博物館。圖／聯合報系資料照片
見龍化工創辦人廖有章遺孀廖黃香（左一）捐款1億元，新建有章藝術博物館。圖／聯合報系資料照片
廖有章遺孀廖黃香。圖／聯合報系資料照片
廖有章遺孀廖黃香。圖／聯合報系資料照片

博物館 俄烏戰爭

延伸閱讀

書寫823烈士遺孀遺族悲歌 王瓊玲新書「春閨夢」周六梅山登場

胡錦濤20大後首露面！赴醫院送別江澤民 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

台博館攜手台電展「島電生活」 台灣第一個電表長這樣

保量也保價！傳晶圓代工大廠罕見簽訂再生晶圓長約

相關新聞

保麗龍大廠遺孀等10年博物館還沒落成 提告要台藝大吐還1億元捐款

全球最大保麗龍原料廠「見龍化工」創辦人廖有章遺孀廖黃香，11年前捐款1億元給台灣藝術大學，指定用於興建「有章藝術博物館」...

影／日本男台中七期商辦開賭場 搶搭世足賭金破1800億

台中市警方掌握，有歹徒在西屯區七期商辦大樓內開設賭場，透過網路提供日本賭客下注，警方在上月底搜索後，帶回日本籍主嫌坂本姓...

老臣張明田坑中信金 二審2罪各判8年半、科9千萬與3億罰金

中信金控前行政長張明田被控透過私人管理的公司，買進台北內湖安康段兩筆土地，並運用影響力，內定作為中信商銀資訊機房、行政大...

擔心失去孩子扶養權 她闖紅燈冒簽罰單卻吃上官司

高雄黃姓女子因開車闖紅燈，遭警攔查，她擔心被開罰單會失去孩子的扶養權會，竟異想天開，在罰單冒簽友人姓名；事後友人收到罰單...

要大家進來看「恐龍法官」還潑水 侮辱公務員判2月定讞

劉姓男子不滿桃園簡易庭葉姓法官過往對他案件的判決，庭上大喊「外面所有的律師請你們進來，看這恐龍法官在欺壓百姓」，還朝葉潑...

高階警接受招待 查月餘仍無果

警察大學校長陳檡文多年前與有黑道背景的林秉文出入招待所，調查一個月仍無結果，立委昨天質詢此事，內政部次長花敬群表示，政風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。