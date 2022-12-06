保麗龍大廠遺孀等10年博物館還沒落成 提告要台藝大吐還1億元捐款
全球最大保麗龍原料廠「見龍化工」創辦人廖有章遺孀廖黃香，11年前捐款1億元給台灣藝術大學，指定用於興建「有章藝術博物館」，並約定10年竣工、掛牌，但校方遲至去年仍未順利發包，廖黃香提告要求校方返還1億元，台北地方法院認為校方沒有延宕，而是受到新冠肺炎、俄烏戰爭導致市場缺工缺料的影響，判廖黃香敗訴，可上訴。
廖黃香主張，她基於和時任台藝大校長黃光男有多年情誼，雙方公證簽約由她捐贈1億元給校方，指定款項用於新建有章藝術博物館，並約定學校5年內應通知她確定的博物館地點、規模，10年竣工落成並揭牌，她也在2011年7月25日將款項匯入台藝大校務基金專戶。
她指出，她始終未能了解博物館進展，曾要求退款未果，校方遲至2016年7月25日才提出博物館構想書，並經教育部審查同意，但到去年11月工程皆未如願發包，學校也沒提出解決方案，她委請律師通知契約失效，要求學校返還款項，提告要求台藝大返還1億元。
台藝大認為，校方2011年至2021年間選定博物館址、擬具構想書、召開工作會議、行政院審定經費、細部設計等，並進行6次公開招標，也曾於2020年取得建造執照。
學校指出，博物館至今尚未竣工，是因全球新冠疫情和俄烏戰爭導致營建物價大漲，市場嚴重缺工缺料，加上受到民眾抗爭、文化資產保存爭議等不可抗力因素，不可歸責於校方。
台北地院指出，有章博物館未能於契約約定2021年7月20日內完工，台藝大確實未履行契約義務，但根據博物館相關會議紀錄，顯見營造市場受新冠疫情及俄烏戰爭影響而缺工缺料，博物館未如期完工不可以認定是學校的責任，校方沒有刻意延宕，判廖黃香敗訴，台藝大不用返還1億元。
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