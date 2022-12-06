擔心失去孩子扶養權 她闖紅燈冒簽罰單卻吃上官司

高雄黃姓女子因開車闖紅燈，遭警攔查，她擔心被開罰單會失去孩子的扶養權會，竟異想天開，在罰單冒簽友人姓名；事後友人收到罰單，向警申訴此事曝光；地院審理後，將黃女依偽造文書處3個月有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，黃女2020年4月21日凌晨3時20分許，開車載著朋友行經楠梓區後昌路及加宏路口，因闖紅燈遭楠梓分局加昌派出所員警攔查開罰；因黃與丈夫正值爭奪孩子扶養權，擔心遭帶回，竟在罰單「收受通知聯者簽章」欄，冒簽朋友姓名。

直到黃女友人日後收到罰單，便向楠梓警分局申訴，此事才曝光；黃女警詢、偵訊時都坦承犯行，檢方將她依因偽造文書起訴，向法院聲請簡易判決處刑。