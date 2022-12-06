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影／日本男台中七期商辦開賭場 搶搭世足賭金破1800億
台中市警方掌握，有歹徒在西屯區七期商辦大樓內開設賭場，透過網路提供日本賭客下注，警方在上月底搜索後，帶回日本籍主嫌坂本姓男子等44名嫌犯，發現坂本也搶搭世足賽熱潮，讓賭客下注，初步清查該賭場賭金高達台幣1800億元，全案依賭博罪送辦。
第六警分局近月接獲線報，有線上博弈犯罪集團藏匿在西屯區七期商辦大樓內，該集團設立賭博網站線上百家樂、體育世足賽等，提供網路不特定日本賭客進行下注從事賭博等犯行，連目前熱門的世足賽都是簽注標的。
第六警分局與台中市刑大科偵隊組成專案小組後，報請台中地檢署檢察官指揮，蒐證齊全後聲請搜索票獲准，在11月29日前往搜索，查獲坂本姓負責人（45歲）、幹部及員工等44名犯嫌，其中日籍6人、中國籍1人、台籍37人，查扣電腦主機等不法贓證物。
後續清查，該網站經手的賭客，1年總下注金額超過日幣8000億元（合台幣1800億元)，不法獲利相當驚人，全案依賭博罪嫌移送地檢署偵辦，檢方訊問後請回。
第六警分局長蔡元戎說，內政部警政署為避免商辦大樓、社區住宅成為隱匿犯罪的溫床，透過警民合作執行「清源專案2.0」計畫，積極進行清查布建，對有假借合法掩護非法暗中從事賭博者，一定依法嚴處，如有不肖業者隱身幕後經營網路賭盤、職業賭場、地下匯兌及洗錢水房等行為，也會強化蒐證偵辦。
蔡元戎說，民眾如有發現不法情事，歡迎撥打110報案，或就近至警察機關提供犯罪情資，以供查辦，一同維護善良風俗，淨化治安。
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