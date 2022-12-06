要大家進來看「恐龍法官」還潑水 侮辱公務員判2月定讞

劉姓男子不滿桃園簡易庭葉姓法官過往對他案件的判決，庭上大喊「外面所有的律師請你們進來，看這恐龍法官在欺壓百姓」，還朝葉潑水，警方以現行犯逮捕，桃園地檢署依刑法侮辱公務員、恐嚇危安罪和法院組織法妨害法庭秩序罪向桃園地方法院聲請簡易判決處刑。桃院依侮辱公務員罪判劉2月得易科罰金之刑，台灣高等法院駁回上訴定讞。

劉姓男子為終止結清銀行帳戶事件，2018年7月9日下午到桃園簡易庭出庭，卻諷刺葉姓法官是「恐龍」，還斥「那個位子是包青天坐的，你有什麼資格坐」「你有沒有讓你父母羞辱」，他還拿出攜帶的水瓶朝葉潑水。

被捕時，劉聲稱葉姓法官的證述有諸多不實之處，還指檢察官和法官是同學，不能確定有無串通陷害。桃院認為本件不宜以簡易判決處刑，改依通常程序審理，並表示證人所述內容是否實在，是證明力高低問題，無關判斷證據能力有無，且「同學說」純屬個人臆測、沒有任何證據，不符合刑事訴訟法「顯有不可信之情況」的狀況。

劉雖坦承有說出侮辱言論、對葉姓法官潑水，但否認侮辱公務員、恐嚇。劉說，他的民事事件應適用通常程序，葉卻以簡易程序行言詞辯論，為了審級利益才強烈抗議，他防衛自己的權利不應受罰，並稱「有作勢潑水但沒有潑到葉」。

桃院認為劉的言論和舉動有否定、輕蔑含意，他叫旁聽席和法庭外的人進來看「恐龍法官」，結果真的有人來看，葉姓法官表示覺得「有點丟臉，好像我做錯什麼事情」，足見這些言論已貶損葉的人格尊嚴和社會地位，明顯犯侮辱公務員罪。桃院認為侮辱承審法官非但危及國家公權力威信，也對公務員依法執行職務的尊嚴造成負面影響，判他2月徒刑，得易科罰金。至於劉被訴恐嚇危安、違反法院組織法部分，桃院認為發洩情緒用詞不致陷葉的生活於危險不安，而葉雖曾口頭諭知「你搗亂，現在請你出去」，卻未記載於筆錄，兩項指控無罪。

一審判決後，劉姓男子和檢察官皆上訴。高院認為，當時才剛開庭劉便出言不遜、阻撓程序進行，無視承審法官的訴訟指揮權，況且對程序事項有反對意見應依法異議，也可以提上訴，在法庭上謾罵無法正當化，劉的辯詞不可採。