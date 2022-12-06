警掃蕩黑幫擴大臨檢 酒店見上百名禮服小姐陪瘋世足賽

聯合報／ 記者蕭雅娟李隆揆／台北即時報導

九合一選舉剛落幕，明年1月8日補選立委，加上民進黨中常委黃承國被批黑道風波，台北市警察局宣示掃蕩黑幫，今凌晨起中山分局擴大臨檢黑幫圍事的酒店、網咖等治安顧慮路段要點，沒想到，酒店舉辦世足主題夜成為焦點，周一夜晚店內竟有100多名酒店小姐著禮服，少爺、員工則變裝穿足球衣，狂歡世足賽。

據悉，12月5日警政署臨時通報發動擴檢，實際上是因應連日民進黨與隸屬「英系」的中常委黃承國風波，宣示掃蕩黑幫勢力。警方今凌晨至酒店臨檢，沒想到店內舉辦世足主題夜，上百名酒店小姐身著禮服陪客人瘋足球，人數眾多，少爺、員工們則變裝穿足球衣，營造沈浸式體驗，觀看世足16強賽。

中山分局指出，12月5日起，警方不定時不定點，以優勢警力區塊封鎖，巡邏、臨(路)檢及攔檢轄區內「黑道幫派組織圍事的大型飲酒店及不法分子易聚集滋事的網咖」等治安要點及治安顧慮路段，高強度掃蕩黑幫滋事分子等犯罪組織，「淨化選前治安環境」及確保選後社會祥和。

北市警局宣示，為避免具有黑道幫派人士隱身或結合人民團體，動員參與公共議題陳抗活動，為維護本市治安，將針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業執行掃蕩，有違規、違規情事，即強力擴大臨檢。

中山分局長許頌嘉今凌晨強調「三打掃黑」策略，包含迅速緝獲滋事分子、打擊作亂團體掃蕩活動據點、連坐檢肅成員切斷金流源頭，期將不法暴力集團連根刨起，以淨化治安，還給市民安居的環境，並呼籲黑道幫派分子切勿心存僥倖。

九合一選舉剛落幕，明年1月8日補選立委，台北市警察局宣示掃蕩黑幫，今凌晨起中山分局擴大臨檢黑幫圍事的酒店、網咖等治安要點，沒想到，酒店舉辦世足主題夜成為焦點，周一夜晚店內竟有100多名酒店小姐著禮服，少爺、員工則變裝穿足球衣，狂歡世足賽。記者李隆揆／攝影
九合一選舉剛落幕，明年1月8日補選立委，台北市警察局宣示掃蕩黑幫，今凌晨起中山分局擴大臨檢黑幫圍事的酒店、網咖等治安要點，沒想到，酒店舉辦世足主題夜成為焦點，周一夜晚店內竟有100多名酒店小姐著禮服，少爺、員工則變裝穿足球衣，狂歡世足賽。記者李隆揆／攝影
中山分局長許頌嘉今凌晨強調「三打掃黑」策略，包含迅速緝獲滋事分、打擊作亂團體掃蕩活動據點、連坐檢肅成員切斷金流源頭，期將不法暴力集團連根刨起，以淨化治安，還給市民安居的環境，並呼籲黑道幫派分子切勿心存僥倖。記者李隆揆／攝影
中山分局長許頌嘉今凌晨強調「三打掃黑」策略，包含迅速緝獲滋事分、打擊作亂團體掃蕩活動據點、連坐檢肅成員切斷金流源頭，期將不法暴力集團連根刨起，以淨化治安，還給市民安居的環境，並呼籲黑道幫派分子切勿心存僥倖。記者李隆揆／攝影
九合一選舉剛落幕，明年1月8日補選立委，台北市警察局宣示掃蕩黑幫，今凌晨起中山分局擴大臨檢黑幫圍事的酒店、網咖等治安要點，沒想到，酒店舉辦世足主題夜成為焦點，周一夜晚店內竟有100多名酒店小姐著禮服，少爺、員工則變裝穿足球衣，狂歡世足賽。記者李隆揆／攝影
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九合一選舉剛落幕，明年1月8日補選立委，台北市警察局宣示掃蕩黑幫，今凌晨起中山分局擴大臨檢黑幫圍事的酒店、網咖等治安要點，沒想到，酒店舉辦世足主題夜成為焦點，周一夜晚店內竟有100多名酒店小姐著禮服，少爺、員工則變裝穿足球衣，狂歡世足賽。記者李隆揆／攝影
九合一選舉剛落幕，明年1月8日補選立委，台北市警察局宣示掃蕩黑幫，今凌晨起中山分局擴大臨檢黑幫圍事的酒店、網咖等治安要點，沒想到，酒店舉辦世足主題夜成為焦點，周一夜晚店內竟有100多名酒店小姐著禮服，少爺、員工則變裝穿足球衣，狂歡世足賽。記者李隆揆／攝影
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酒店 黑道 幫派

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