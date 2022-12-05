快訊

PC品牌大廠掀晶片製造去中化？ 台灣兩大晶圓廠證實

高虹安被控背信案 北檢約談證人訊後請回

中央社／ 台北5日電

台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安被控背信案，今天約談相關證人釐清案情，訊後請回。北檢對此表示，基於偵查不公開原則，「不便評論」。

高虹安在資策會任職期間，因職務所取得的研發成果，專利申請人卻不是資策會，資策會提告刑法背信罪。北檢日前受理案件，簽分他字案偵辦。

承辦檢察官為了解案件來龍去脈，今天上午傳喚相關證人說明，訊後請回。檢方人士表示，這是檢察官受理案件後的正常程序，了解告訴人提告範圍、外界無須揣測。

北檢則表示，檢察官偵辦該案，均依既定步驟進行相關偵查作為，一切依法偵辦，對於媒體內容與細節，不予評論。

另外，媒體日前報導北檢偵辦高虹安涉嫌詐領助理費案，1日指揮調查局傳喚高女立委辦公室黃姓前主任並列為被告。調查局不予回應，北檢也不予評論。

民眾黨新竹市長當選人高虹安。聯合報系資料照
民眾黨新竹市長當選人高虹安。聯合報系資料照

高虹安

延伸閱讀

竹市府小內閣人事 高虹安：以新竹在地人才為主

繼高虹安後...民眾黨王孝裕想復職被拒 批資策會秋後算帳

辦公室前主任遭約談 高虹安：若遭傳喚會尊重全力配合

翁達瑞揪論文下架 高虹安：綠側翼抹黑替鄭文燦轉移焦點

相關新聞

高虹安被控背信案 北檢約談證人訊後請回

台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安被控背信案，今天約談相關證人釐清案情，訊後請回。北檢對此表示，基於偵查不公開原則，「不...

花蓮縣議會副議長潘月霞涉貪 法院裁定羈押禁見

國民黨籍花蓮縣議會副議長潘月霞涉嫌詐領助理費，利用女兒潘宣羽開的民宿2名員工當人頭，詐領助理費約60萬元，檢廉調昨前往潘...

富商老公外遇成性！她回家目睹印傭「裸下半身」 崩潰提告結果出爐

富商丈夫竟然連外傭都不放過！基隆一位人妻有天回家一打開睡房房門，竟發現家中印傭正裸著下半身，丈夫則在房間內衣衫不整，讓她當場氣炸提告。丈夫辯稱與印傭在房間聊天，沒有不正當關係，反指是妻子進房打印傭還脫印傭褲子，才會出現捉姦影片...

曾罵新北「金玉其外敗絮其中」 前里長傳議員「被判13年半」遭起訴

新北市議員周勝考因護航遠雄土城開發案，被依貪汙等罪處合併執行刑10年。新北板橋區前江翠里長梁金龍在法院宣判前，於通訊軟體...

用餐車遭撞送醫驗傷被戳破 男子吃上誣告罪

台北市林姓男子開著轎車到萬華區用餐，停在路邊的車輛卻遭撞，林男事後去醫院驗傷稱頸部、腰部受傷，要提出過失傷害告訴，但警方...

9旬翁照顧7旬病妻反被一刀刺死 她辯服藥失憶仍被起訴

71歲王姓婦人長期患病服藥，今年8月在桃園市蘆竹區家中浴室推倒高齡90歲蕭姓丈夫，再持水果刀刺入他胸口，兒子回家發現爸爸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。