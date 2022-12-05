高虹安被控背信案 北檢約談證人訊後請回

台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安被控背信案，今天約談相關證人釐清案情，訊後請回。北檢對此表示，基於偵查不公開原則，「不便評論」。

高虹安在資策會任職期間，因職務所取得的研發成果，專利申請人卻不是資策會，資策會提告刑法背信罪。北檢日前受理案件，簽分他字案偵辦。

承辦檢察官為了解案件來龍去脈，今天上午傳喚相關證人說明，訊後請回。檢方人士表示，這是檢察官受理案件後的正常程序，了解告訴人提告範圍、外界無須揣測。

北檢則表示，檢察官偵辦該案，均依既定步驟進行相關偵查作為，一切依法偵辦，對於媒體內容與細節，不予評論。