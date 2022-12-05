花蓮縣議會副議長潘月霞涉貪 法院裁定羈押禁見
國民黨籍花蓮縣議會副議長潘月霞涉嫌詐領助理費，利用女兒潘宣羽開的民宿2名員工當人頭，詐領助理費約60萬元，檢廉調昨前往潘的玉里鎮住家、民宿搜查，並將潘月霞與女兒帶往地檢署約談，潘否認指控，檢方認定潘月霞涉嫌重大，向法院提出聲押。今晚10時許，法院裁定2人均羈押禁見。
花蓮地檢署指出，潘月霞於2019年至2020年擔任副議長期間，同時與其女兒在玉里鎮經營某特色民宿，涉嫌將該民宿2名員工不實申報為公費助理，藉此向議會詐領助理補助費用，約有60萬元，所得供潘家自行花用或支付該民宿員工薪水。
檢方表示，此舉足生損害縣議會對於縣議員遴用助理補助費用管理，以及核銷正確性，潘月霞涉嫌詐領助理費案經檢廉調多日蒐證，昨天執行搜索及通知相關6人到案說明，並扣押相關證據。
經檢察官訊問後，認被告潘月霞母女涉犯違反貪汙治罪條例第5條第1項第2款，公務員利用職務機會詐取財物，以及刑法第214條使公務員登載不實等罪嫌疑重大，是7年以上有期徒刑重罪，且有逃亡及勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見。
花蓮地方法院於今天下午5時30分召開羈押庭，整整過了5個多小時，法院才裁定2人羈押禁見，檢方不排除後續擴大偵辦。
潘月霞是前縣議員潘富民妻子，曾任國民黨玉里鎮黨部主委，2018年參選縣議員第4選區（穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉）縣議員，除了以該選區最高票成為新科議員，再獲議員20張票當選副議長。
儘管潘富民於2011年被控遊說動支地方建設補助款，補助鄉公所購置LED路燈、消防設備，收受廠商回扣，遭判7年2月，不過潘月霞不受夫婿醜聞影響，順利從政。
潘月霞勤走基層，深獲好評，加上夫妻倆人脈廣，地方人士勸進參選玉里鎮長，原本她選情被看好，沒想到最後以4675張票敗給同黨對手龔文俊5988票，現在又發生涉貪疑雲，讓地方議論紛紛。
另外，玉里準鎮長龔文俊選前涉用豬隻、豬頭、酒水等物向選民行賄，經花蓮檢調搜索傳訊並聲押後，法院裁定以50萬元交保；全案目前處於偵查階段，若龔被起訴，檢方將依法聲請當選無效，屆時玉里鎮可能要補選鎮長。
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