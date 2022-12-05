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富商老公外遇成性！她回家目睹印傭「裸下半身」 崩潰提告結果出爐

香港01／ 布萊恩
人妻有天回家打開房門，竟發現家中印傭正裸著下半身，丈夫則在房間內衣衫不整，讓她當場氣炸提告。情境示意圖。圖／Ingimage
人妻有天回家打開房門，竟發現家中印傭正裸著下半身，丈夫則在房間內衣衫不整，讓她當場氣炸提告。情境示意圖。圖／Ingimage

富商丈夫竟然連外傭都不放過！基隆一位人妻有天回家一打開睡房房門，竟發現家中印傭正裸著下半身，丈夫則在房間內衣衫不整，讓她當場氣炸提告。丈夫辯稱與印傭在房間聊天，沒有不正當關係，反指是妻子進房打印傭還脫印傭褲子，才會出現捉姦影片，惟法官沒有採信，判富商侵害配偶權須依約過戶一半不動產予妻子。

綜合媒體報導，該富商丈夫不軌外遇，2020年1月妻子再次捉姦，受不了希望離婚。丈夫為安撫妻子，簽下承諾書指若再外遇，就把一半房產給予妻子。

惟丈夫惡習難改，有天妻子回家打開睡房房門，竟見到衣衫不整的丈夫與下半身赤裸的印傭同處房內，而當刻印傭嚇到趕緊穿褲子，老公則是在一旁整理衣褲。

想到丈夫連家裏印傭都不放過，人妻無法接受憤怒提告。但丈夫辯稱他與印傭只是在房間聊天，沒有不正當關係，反指控妻子一進房就打印傭及脫其褲，才會出現捉姦影片。

法官最終沒有採信丈夫說法，加上印傭與妻子調解願意賠償10萬台幣，更顯示有婚外情行為，故判丈夫侵害配偶權，須依約過戶一半不動產予妻子。

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文章授權轉載自《香港01》

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