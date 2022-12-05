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曾罵新北「金玉其外敗絮其中」 前里長傳議員「被判13年半」遭起訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市議員周勝考因護航遠雄土城開發案，被依貪汙等罪處合併執行刑10年。新北板橋區前江翠里長梁金龍在法院宣判前，於通訊軟體上指稱「周勝考據說判刑13年半、如有當選一年就解職」，被周勝考提告違反選罷法，新北地檢署今依選舉罷免法起訴梁金龍。

台北地院合議庭認為周勝考利用新北市議員身分，替遠雄土城開發案施壓、疏通，還為求經營的勝益營造能順利承攬大巨蛋土方清運，涉不法增資以符合投標門檻，涉犯公司法，上月在台北地方法院被依貪汙等罪處合併執行刑10年。

梁金龍於判決前在通訊軟體上，傳送「周勝考判幾年、據說13年半、他樁腳的錢應該下去了、如有當選一年就解職了，這樣板橋就少一位議員而且沒補上、那幾位里長椿腳準備上法院了」等訊息給多人，被周勝考提告。

偵查時梁金龍坦承有發送訊息，檢方認為，梁金龍傳播周勝考已遭法院判決徒刑、且利用樁腳現金買票等不實訊息，足以影響周勝考名譽，影響選民對周產生負面觀感，依選罷法起訴。

梁金龍前為民進黨籍新北板橋區前江翠里長，今年8月才因在總統蔡英文為民進黨新北市長候選人林佳龍站台的會議中大罵新北市府「金玉其外敗絮其中」躍上新聞版面。

新北市議員周勝考。聯合報系資料照片
新北市議員周勝考。聯合報系資料照片
新北板橋區前江翠里長梁金龍在通訊軟體上，指稱涉案的新北議員周勝考據說13年半，被依選罷法起訴。圖／周勝考提供
新北板橋區前江翠里長梁金龍在通訊軟體上，指稱涉案的新北議員周勝考據說13年半，被依選罷法起訴。圖／周勝考提供

新北市長 議員 民進黨

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