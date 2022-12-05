曾罵新北「金玉其外敗絮其中」 前里長傳議員「被判13年半」遭起訴

新北市議員周勝考因護航遠雄土城開發案，被依貪汙等罪處合併執行刑10年。新北板橋區前江翠里長梁金龍在法院宣判前，於通訊軟體上指稱「周勝考據說判刑13年半、如有當選一年就解職」，被周勝考提告違反選罷法，新北地檢署今依選舉罷免法起訴梁金龍。

台北地院合議庭認為周勝考利用新北市議員身分，替遠雄土城開發案施壓、疏通，還為求經營的勝益營造能順利承攬大巨蛋土方清運，涉不法增資以符合投標門檻，涉犯公司法，上月在台北地方法院被依貪汙等罪處合併執行刑10年。

梁金龍於判決前在通訊軟體上，傳送「周勝考判幾年、據說13年半、他樁腳的錢應該下去了、如有當選一年就解職了，這樣板橋就少一位議員而且沒補上、那幾位里長椿腳準備上法院了」等訊息給多人，被周勝考提告。

偵查時梁金龍坦承有發送訊息，檢方認為，梁金龍傳播周勝考已遭法院判決徒刑、且利用樁腳現金買票等不實訊息，足以影響周勝考名譽，影響選民對周產生負面觀感，依選罷法起訴。