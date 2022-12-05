9旬翁照顧7旬病妻反被一刀刺死 她辯服藥失憶仍被起訴

71歲王姓婦人長期患病服藥，今年8月在桃園市蘆竹區家中浴室推倒高齡90歲蕭姓丈夫，再持水果刀刺入他胸口，兒子回家發現爸爸遇害報警；王事後辯稱有吃藥，說詞反覆，但精神鑑定顯示未喪失辨識能力，桃園地檢署今偵結依家暴殺人罪嫌起訴她。

檢警調查，王姓婦人與蕭姓丈夫膝下2子，過去分分合合，2006年再婚，兩人住在蘆竹區一處社區；王婦平時有酒精及藥物相關精神疾病，定期服藥控制，起居由丈夫打理，今年8月2日她見丈夫在主臥房浴室內，猛然將他推倒在地，再到廚房拿一把水果刀折返，朝丈夫胸口刺入，傷口深及右心室，令他當場斃命。

事後蕭姓大兒子打電話給媽媽，發現無人接通，便要求弟弟查看，當晚6時40分到家發現爸爸倒在血泊中，媽媽呆坐床上，趕緊報警處理，桃園地檢署訊後聲請羈押獲准。

王婦到案後辯稱，自己有服用助眠藥，不記得發生什麼事，又說知道自己有將人推倒，並去廚房拿刀刺，但「覺得砍人是假的」，後又改稱是「不知道那是誰」才拿刀刺他。

檢方請醫院對王婦精神鑑定，結果指出，雖然她確實有可能服藥，但沒有足夠證據指出犯案時辨識能力有顯著降低，她對拿刀刺人的後果並沒有錯誤認知。