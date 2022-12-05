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幼女夭折被譏諷…夫妻半夜押女墳前跪爬磕頭 上傳抖音洩憤

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣郭姓女子和杜姓女子有嫌隙，杜女曾在網路社群譏諷郭女的幼女夭折，引發郭女不滿聯手丈夫曾男和友人等約出杜女，半夜把杜女載到墳墓，要杜女爬行上百公尺在郭幼女墳前磕頭，還錄影上傳到抖音，彰化地方法院依強制罪等將郭女、曾男等4人判刑4到2月。

判決書指出，因杜女曾在網路社群譏諷郭女（23歲）的幼女夭折，郭女圖謀報復，2020年8 月間與丈夫曾男和另二名邱姓、林姓女性友人將杜女約出深夜在友人嘉義市的民宅談判，再於凌晨3點多將杜女載到彰化縣埔心鄉第五公墓內郭女幼女的墳前。

眾人強迫杜女爬行百公尺到郭幼女墳前，郭女與曾男多次抓杜女的頭撞地磕頭，邱女還拿車上棍棒打杜女，要她爬行跪拜(不過傷害部份告訴逾期) ，曾男還要把杜女塞進後車廂，因杜女反抗，才停手，一行人在清晨5時才駕車離開，還恐嚇杜女不得報案。

杜女事後發現她被害過程的影片被上傳到抖音網路上，因此報警查辦，法官依共同犯強制罪將曾男判刑4月，郭女判3月，邱、林兩人各判刑2月，可易科罰金，全案可上訴。

郭姓女子不滿杜姓女子曾在網路社群譏諷郭女的幼女夭折，聯手丈夫曾男和友人半夜把杜女載到墳墓，在郭幼女墳前磕頭，還錄影上傳到抖音，彰化地方法院將郭女、曾男等4人判刑4到2月。記者林宛諭／攝影
郭姓女子不滿杜姓女子曾在網路社群譏諷郭女的幼女夭折，聯手丈夫曾男和友人半夜把杜女載到墳墓，在郭幼女墳前磕頭，還錄影上傳到抖音，彰化地方法院將郭女、曾男等4人判刑4到2月。記者林宛諭／攝影

丈夫 抖音

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