快訊

曾如廁昏迷40分鐘急送醫 70歲資深歌仔戲女星驚傳病危

成民進黨敗選戰犯？黃承國捲黑道風波發聲 盼黨中央成立調查小組

北捷文湖線又出包 六張犁往南港展覽館站出現異常延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

管碧玲批陸商孫天群是「詐騙犯」 沒刑罰但恐賠16萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

立法委員管碧玲前年開記者會指控大陸商人孫天群是「詐騙犯」、「詐騙的紀錄也很豐富」，刑事部分獲不起訴確定；民事部分，孫天群提告求償160萬元並刊登澄清聲明，台北地方法院判管碧玲應賠償16萬元，可上訴。

澳洲「王立強」共諜案除牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，孫天群也被捲入其中；管碧玲2020年1月9日開記者會，手持「孫天群詐騙案例」的看板，寫孫天群涉入侏羅紀投資、星亞控股、搶錢通等3項詐騙案。

管碧玲在記者會上指出，「孫天群好像也是詐騙犯」、「孫天群自己本身也是詐騙犯」、「詐騙的紀錄也很豐富，他跟向心也一起涉嫌過詐騙案件」等語。

孫天群認為管碧玲言論侵害他的名譽，提告刑事及民事案件，刑事部分管碧玲獲不起訴確定；民事部分，孫天群提告要求賠償160萬元，並登報澄清聲明。

管碧玲表示，她已盡合理查證義務，言論並非憑空杜撰，她是針對可受公評事項合理評論，沒有侵害孫天群的名譽權，她也提出相關媒體報導、PTT八卦版文章佐證。

管碧玲指出，記者會主要是反駁蔡正元的不實指控，縱使與事實相左或誇大聳動，仍屬言論自由保障範疇，她僅是論述查詢到的資料而陳述，沒有添加、扭曲。

台北地院認為，管碧玲手持看板內容、言論，足以讓大眾認為孫天群是詐欺慣犯，但管碧玲提出的新聞資料，均未提及孫天群曾涉犯詐欺案件，或更深入的報導。

判決指出，網路論壇文章也只是推測孫天群可能有詐騙、吸金，無法作為查證依據，管碧玲作為立委，有相當政治歷練，具有收集資訊和查證能力，卻陳述無法確認真實的內容。

法院認為，孫天群並非台灣人民，在王立強共諜案之前，對於台灣民眾而言，不是家喻戶曉的人物，名譽權保障應較公眾人物高，認為管碧玲應負損害賠償責任，審酌後判賠16萬元。

立委管碧玲（左）召開記者會指大陸商人孫天群是「詐騙犯」，台北地方法院判管碧玲應賠償16萬元。圖／聯合報系資料照片
立委管碧玲（左）召開記者會指大陸商人孫天群是「詐騙犯」，台北地方法院判管碧玲應賠償16萬元。圖／聯合報系資料照片

管碧玲 詐騙 記者會

延伸閱讀

鄭文燦論文被撤道歉 立委管碧玲、王婉諭肯定面對態度

選舉落幕 立委管碧玲籲「1200首都通月票」政策繼續推

外傳官邸便當會成何志偉「公幹大會」？ 蔡總統：人民不希望民進黨獨大

敗選找原因比亂丟石頭重要 管碧玲：未來怎走關乎2024能否再起

相關新聞

幼女夭折被譏諷…夫妻半夜押女墳前跪爬磕頭 上傳抖音洩憤

彰化縣郭姓女子和杜姓女子有嫌隙，杜女曾在網路社群譏諷郭女的幼女夭折，引發郭女不滿聯手丈夫曾男和友人等約出杜女，半夜把杜女...

管碧玲批陸商孫天群是「詐騙犯」 沒刑罰但恐賠16萬元

立法委員管碧玲前年開記者會指控大陸商人孫天群是「詐騙犯」、「詐騙的紀錄也很豐富」，刑事部分獲不起訴確定；民事部分，孫天群...

網友留「黑店」控台中生煎包店 業者求償10萬判免賠

台中市黃姓男子在去年底前往鄭姓業者經營的生煎包店用餐，消費後在Google、臉書留言評論該店「黑店」、「賺很黑」、「保證...

蘇清泉聲請重新驗票今開調查庭 民眾聲援「要真相」

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，對於開票當天認為計票充滿疑點，蘇清泉上周一向法院聲請驗票、保全證據，保全證據部...

斗南鎮農會理事為妻賄選遭農委會解職 訴請停止執行敗訴

雲林縣斗南鎮農會理事吳錦宗涉賄選遭判緩刑，因不服農委會解除他職務，提行政救濟並聲請停止執行，最高行政法院雖已駁回，吳又聲...

高階警招待所案調查拖1個月？內政部次長：調查中

警察大學校長陳檡文、警察專科學校校長鍾國文等高階警官出入招待所，立法院內政委員會今審查警政署明年總預算，有立委質疑為何調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。