管碧玲批陸商孫天群是「詐騙犯」 沒刑罰但恐賠16萬元

立法委員管碧玲前年開記者會指控大陸商人孫天群是「詐騙犯」、「詐騙的紀錄也很豐富」，刑事部分獲不起訴確定；民事部分，孫天群提告求償160萬元並刊登澄清聲明，台北地方法院判管碧玲應賠償16萬元，可上訴。

澳洲「王立強」共諜案除牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，孫天群也被捲入其中；管碧玲2020年1月9日開記者會，手持「孫天群詐騙案例」的看板，寫孫天群涉入侏羅紀投資、星亞控股、搶錢通等3項詐騙案。

管碧玲在記者會上指出，「孫天群好像也是詐騙犯」、「孫天群自己本身也是詐騙犯」、「詐騙的紀錄也很豐富，他跟向心也一起涉嫌過詐騙案件」等語。

孫天群認為管碧玲言論侵害他的名譽，提告刑事及民事案件，刑事部分管碧玲獲不起訴確定；民事部分，孫天群提告要求賠償160萬元，並登報澄清聲明。

管碧玲表示，她已盡合理查證義務，言論並非憑空杜撰，她是針對可受公評事項合理評論，沒有侵害孫天群的名譽權，她也提出相關媒體報導、PTT八卦版文章佐證。

管碧玲指出，記者會主要是反駁蔡正元的不實指控，縱使與事實相左或誇大聳動，仍屬言論自由保障範疇，她僅是論述查詢到的資料而陳述，沒有添加、扭曲。

台北地院認為，管碧玲手持看板內容、言論，足以讓大眾認為孫天群是詐欺慣犯，但管碧玲提出的新聞資料，均未提及孫天群曾涉犯詐欺案件，或更深入的報導。

判決指出，網路論壇文章也只是推測孫天群可能有詐騙、吸金，無法作為查證依據，管碧玲作為立委，有相當政治歷練，具有收集資訊和查證能力，卻陳述無法確認真實的內容。