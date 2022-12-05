網友留「黑店」控台中生煎包店 業者求償10萬判免賠

台中市黃姓男子在去年底前往鄭姓業者經營的生煎包店用餐，消費後在Google、臉書留言評論該店「黑店」、「賺很黑」、「保證倒店」的評論，業者認為商譽受損，向黃求償10萬元、刪除留言，不過法官檢視評論後，認為餐廳營業可受公評，黃是發表自身消費經驗，駁回訴請。

判決指出，黃姓男子在去年底前往鄭姓業者經營的水煎包店後，在Goole評論留言，批評業者的鮪魚蛋餅的沒有蔥花、鮪魚餡打在蛋內混淆視覺，鍋燒冬粉的高麗菜、貢丸、魚板、冬粉等分量都不足，「又火又雷」，也批評業者「賺很黑、賺很大、再撐幾個月保證倒店」，另外又在今年3月間，在自己的臉書留言「我只是說實話，確實是黑店」等語。

業者發現後，認為黃姓男子從去年12月至今年10月間，商家資訊在Google搜尋或地圖上的瀏覽次數已達26萬多次，認為是黃男惡意留言，攻擊店家，造成商譽受損，因此請求10萬元的損害賠償，也要求黃男刪除留言。