斗南鎮農會理事為妻賄選遭農委會解職 訴請停止執行敗訴

雲林縣斗南鎮農會理事吳錦宗涉賄選遭判緩刑，因不服農委會解除他職務，提行政救濟並聲請停止執行，最高行政法院雖已駁回，吳又聲請停止執行，最高行最近審結，仍裁定駁回。

吳錦宗2021年1月18日登記參選斗南鎮農會第19屆選舉，成為理事候選人，並於3月2日第19屆第1次會員代表大會中當選理事。

由於吳錦宗妻子徐金枝也是該屆會員代表，吳錦宗為求妻子順利當選，竟拿3萬元給有選舉權的黃姓男子，約定黃拿其中1萬，另外2萬轉交給沈姓男子請求支持。

雲林地院審結，認為吳錦宗為求讓妻子當選農會會員代表，交付財物給有選舉權的人，破壞選舉公正性、助長賄選歪風，衡酌行賄對象只有2人，賄款不多，判5月徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束並支付公庫6萬元、接受3場法治教育。

農委會依農會法拔除吳的理事職務，吳錦宗卻認為處分違法，向台北高等行政法院聲請停止執行。北高行認為，依行政訴訟法第116條第3項但書規定，吳聲請停止執行原處分，與公益無重大影響，駁回所請。

北高行指出，農會是我國重要的農民團體，因深入地方，並受政府委託執行公糧收購、農民健康保險、農機補助、政策性農業專案貸款等多項重大農業政策，且農會信用部屬政府特許經營的農業金融業務，具金融機構性質，各級農會每年接受農委會各項補助及信用部專案農貸補貼息高達40億餘元，農會理事身居決策體系高位，誠信、品德與廉潔至為重要。

北高行認為賄選者進入農會決策體系，除影響農民權益外，更損害農會名聲，對維護相關會員代表、理監事候選人資格的公益秩序有重大影響，不符合停止執行要件。