蘇清泉聲請重新驗票今開調查庭 民眾聲援「要真相」

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，對於開票當天認為計票充滿疑點，蘇清泉上周一向法院聲請驗票、保全證據，保全證據部份法院已經駁回，今天下午3點半，法院召開聲請驗票的調查庭。

今天下午2點半，法院現場聚集許多聲援民眾到場，現場約200多人，聲援民眾高喊「要真相」、還掛起布條「維護司法公正、皇后貞操不可被懷疑？」

還有民眾高舉「打擊黑箱」、「我要真相」、「需要保全證據、審判長需避嫌」等牌子。今天調查庭公開審理，開放旁聽35席、10席記者席。法院另外在門口設置螢幕，延伸法庭。