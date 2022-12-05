蘇清泉聲請重新驗票今開調查庭 民眾聲援「要真相」
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，對於開票當天認為計票充滿疑點，蘇清泉上周一向法院聲請驗票、保全證據，保全證據部份法院已經駁回，今天下午3點半，法院召開聲請驗票的調查庭。
今天下午2點半，法院現場聚集許多聲援民眾到場，現場約200多人，聲援民眾高喊「要真相」、還掛起布條「維護司法公正、皇后貞操不可被懷疑？」
還有民眾高舉「打擊黑箱」、「我要真相」、「需要保全證據、審判長需避嫌」等牌子。今天調查庭公開審理，開放旁聽35席、10席記者席。法院另外在門口設置螢幕，延伸法庭。
國民黨候選人蘇清泉在12月2日提出當選無效、選舉無效之訴，保全證據部份也提出抗告。蘇清泉強調，他要的是真相，他不是輸不起。
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