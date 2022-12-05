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蘇清泉聲請重新驗票今開調查庭 民眾聲援「要真相」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，對於開票當天認為計票充滿疑點，蘇清泉上周一向法院聲請驗票、保全證據，保全證據部份法院已經駁回，今天下午3點半，法院召開聲請驗票的調查庭。

今天下午2點半，法院現場聚集許多聲援民眾到場，現場約200多人，聲援民眾高喊「要真相」、還掛起布條「維護司法公正、皇后貞操不可被懷疑？」

還有民眾高舉「打擊黑箱」、「我要真相」、「需要保全證據、審判長需避嫌」等牌子。今天調查庭公開審理，開放旁聽35席、10席記者席。法院另外在門口設置螢幕，延伸法庭。

國民黨候選人蘇清泉在12月2日提出當選無效、選舉無效之訴，保全證據部份也提出抗告。蘇清泉強調，他要的是真相，他不是輸不起。

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，蘇清泉上周一向法院聲請驗票、保全證據，保全證據部份法院已經駁回，今天下午3點半，法院召開聲請驗票的調查庭，下午聚集聲援民眾。記者劉星君/攝影
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，蘇清泉上周一向法院聲請驗票、保全證據，保全證據部份法院已經駁回，今天下午3點半，法院召開聲請驗票的調查庭，下午聚集聲援民眾。記者劉星君/攝影
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，蘇清泉上周一向法院聲請驗票、保全證據，保全證據部份法院已經駁回，今天下午3點半，法院召開聲請驗票的調查庭，下午聚集聲援民眾。記者劉星君/攝影
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，蘇清泉上周一向法院聲請驗票、保全證據，保全證據部份法院已經駁回，今天下午3點半，法院召開聲請驗票的調查庭，下午聚集聲援民眾。記者劉星君/攝影
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，蘇清泉上周一向法院聲請驗票、保全證據，保全證據部份法院已經駁回，今天下午3點半，法院召開聲請驗票的調查庭，法院也在門口設延伸法庭，讓民眾同步觀看。記者劉星君/攝影
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，蘇清泉上周一向法院聲請驗票、保全證據，保全證據部份法院已經駁回，今天下午3點半，法院召開聲請驗票的調查庭，法院也在門口設延伸法庭，讓民眾同步觀看。記者劉星君/攝影
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，蘇清泉上周一向法院聲請驗票、保全證據，保全證據部份法院已經駁回，今天下午3點半，法院召開聲請驗票的調查庭，下午聚集聲援民眾。記者劉星君/攝影
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，蘇清泉上周一向法院聲請驗票、保全證據，保全證據部份法院已經駁回，今天下午3點半，法院召開聲請驗票的調查庭，下午聚集聲援民眾。記者劉星君/攝影
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，蘇清泉上周一向法院聲請驗票、保全證據，保全證據部份法院已經駁回，今天下午3點半，法院召開聲請驗票的調查庭，下午聚集聲援民眾，警方嚴正以待。記者劉星君/攝影
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，蘇清泉上周一向法院聲請驗票、保全證據，保全證據部份法院已經駁回，今天下午3點半，法院召開聲請驗票的調查庭，下午聚集聲援民眾，警方嚴正以待。記者劉星君/攝影
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，蘇清泉上周一向法院聲請驗票、保全證據，保全證據部份法院已經駁回，今天下午3點半，法院召開聲請驗票的調查庭，下午聚集聲援民眾。記者劉星君/攝影
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，蘇清泉上周一向法院聲請驗票、保全證據，保全證據部份法院已經駁回，今天下午3點半，法院召開聲請驗票的調查庭，下午聚集聲援民眾。記者劉星君/攝影

保全 蘇清泉

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