高階警招待所案調查拖1個月？內政部次長：調查中

警察大學校長陳檡文、警察專科學校校長鍾國文等高階警官出入招待所，立法院內政委員會今審查警政署明年總預算，有立委質疑為何調查結果拖1個月未出爐？內政部次長花敬群說，政風調查中，陳檡文部分要報到行政院，現階段不宜未審先判。

花敬群說，政風是獨立調查過程，內政部沒權力對外公開，即使機關首長也沒權力介入，這不是他權力範圍內可要求，但該扛的責任不會推卸，毋枉毋縱，「我們不要在這邊審判人家，這裡是立法院，不是法院。」

警政署長黃明昭說，警政署有取得影片，針對場所情形及承租人都有調查，也會調查出入同仁，依規辦理。內委會召委、民進黨立委王美惠詢問兩個月內能否有調查結果？黃回說「好，我們盡快。」

關於陳檡文部分，花敬群表示，最後的懲處會報到行政院。國民黨立委鄭麗文追問是否已報上去？花說，他不是很確定，還要再了解一下。

鄭麗文說，警政高層與黑道瓜葛曖昧，只有一個做法就是盡快真相大白，但高層酒池肉林、基層累死路邊，調查結果卻遲遲不出來，不是讓警察士氣跌到谷底？「校長坐在下面，我怎麼審預算？調查結果沒出來，我沒辦法審預算。」

時代力量立委陳椒華詢問去招待所原因？次數？誰租場地？與涉洗錢案林秉文如何認識？陳檡文說，朋友介紹認識，5年多前林在澳門經營博弈事業，他透過朋友約林談一下事情，就這一次，他在政風處都有說明過。

鍾國文說，刑事局一大隊同仁表現不錯，大隊長邀他去給同仁打氣，誰租的他不知道，他強調是刑事局單純餐會才過去。陳椒華追問這個行為適合嗎？鍾國文說「我並不認為不適合，只是參加餐會而已，這些人我不認識。」