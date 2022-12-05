高階警招待所案調查拖1個月？內政部次長：調查中
警察大學校長陳檡文、警察專科學校校長鍾國文等高階警官出入招待所，立法院內政委員會今審查警政署明年總預算，有立委質疑為何調查結果拖1個月未出爐？內政部次長花敬群說，政風調查中，陳檡文部分要報到行政院，現階段不宜未審先判。
花敬群說，政風是獨立調查過程，內政部沒權力對外公開，即使機關首長也沒權力介入，這不是他權力範圍內可要求，但該扛的責任不會推卸，毋枉毋縱，「我們不要在這邊審判人家，這裡是立法院，不是法院。」
警政署長黃明昭說，警政署有取得影片，針對場所情形及承租人都有調查，也會調查出入同仁，依規辦理。內委會召委、民進黨立委王美惠詢問兩個月內能否有調查結果？黃回說「好，我們盡快。」
關於陳檡文部分，花敬群表示，最後的懲處會報到行政院。國民黨立委鄭麗文追問是否已報上去？花說，他不是很確定，還要再了解一下。
鄭麗文說，警政高層與黑道瓜葛曖昧，只有一個做法就是盡快真相大白，但高層酒池肉林、基層累死路邊，調查結果卻遲遲不出來，不是讓警察士氣跌到谷底？「校長坐在下面，我怎麼審預算？調查結果沒出來，我沒辦法審預算。」
時代力量立委陳椒華詢問去招待所原因？次數？誰租場地？與涉洗錢案林秉文如何認識？陳檡文說，朋友介紹認識，5年多前林在澳門經營博弈事業，他透過朋友約林談一下事情，就這一次，他在政風處都有說明過。
鍾國文說，刑事局一大隊同仁表現不錯，大隊長邀他去給同仁打氣，誰租的他不知道，他強調是刑事局單純餐會才過去。陳椒華追問這個行為適合嗎？鍾國文說「我並不認為不適合，只是參加餐會而已，這些人我不認識。」
陳椒華詢問去情蒐嗎？陳檡文回答是，陳椒華質疑為何不事先報備、事後報告，「你在這裡胡說八道，誰相信？」陳椒華表示，內政部不公開說明，拖這麼久，令人懷疑是在護航。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言