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斗南鎮農會理事吳錦宗賄選 求停止解職遭駁確定

中央社／ 台北5日電

農委會今年1月間以雲林縣斗南鎮農會理事吳錦宗賄選判刑5月、緩刑確定，依農會法將吳錦宗解職。吳男不服聲請停止執行，一審法院裁定駁回，吳提抗告，二審日前駁回抗告而確定。

台北高等行政法院裁定指出，吳錦宗於民國110年1月18日登記參選雲林縣斗南鎮農會第19屆理事，並於同年3月初當選。吳錦宗在選舉過程中涉嫌賄選。

農業委員會於110年5月4日以吳錦宗涉嫌賄選遭檢方起訴為由，依農會法第46條解除其農會理事職務；吳男不服遭解職向法院提起行政訴訟及聲請停止執行，本案部分，由台北高等行政法院審理中，停止執行部分則獲准確定，即在本案行政爭訟程序確定前，停止執行。

刑事判決指出，吳錦宗因基層農會選舉，派系相爭，彼此拉攏，一時失慮觸法，且於偵審程序時坦承犯行（行賄2人），也有悔意，依農會法交付財物罪，判刑5月，得科罰金，宣告緩刑3年，須支付公庫新台幣6萬元及參加3場法治教育課。案件未上訴，已於去年7月28日確定。

農委會在今年1月間以吳錦宗被控賄選案件已判刑、緩刑確定為由，依農會法規定做出原處分，解除吳錦宗理事職務，並追溯自刑事判決確定日（即去年7月28日）起生效。

吳錦宗不服原處分，聲請停止執行，並主張原處分違法，無非是以農委會在110年5月4日解職處分仍然存在的情況下，以另行作成原處分方式來規避最高行政法院停止執行裁定。

一審台北高等行攻法院認定，原處分的作成是否合法有據等，須待本案訴訟就兩造攻擊防禦以及所提具體事證等做實體審認。這次原處分跟之前110年5月4日解職處分（以吳錦宗遭起訴為據）明顯不同，農委會這次是以吳錦宗已遭判決有罪確定為新事證而做出原處分，因此實質上為另一個獨立的行政處分。

一審認定，農會理事身居決策體系高位，其誠信、品德與廉潔至為重要，因此賄選者倘覬覦農會權力與財物，其進入農會決策體系，除影響農民權益外，更造成農會名聲與誠信嚴重受損，並影響農會選舉的公正性，顯然對於農會法相關會員代表、理監事候選人資格維護的公益秩序有重大影響，不符合停止執行的要件，予以駁回。

吳錦宗不服，提起抗告，二審由最高行政法院審理，日前認定抗告無理由，駁回抗告，全案確定。

賄選 農委會

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