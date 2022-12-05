霸王餐慣犯婦人白吃2907元港式飲茶 還指名不吃這個

60歲楊姓婦人四處在大台北餐廳吃霸王餐，日前才遭法院判刑，又有一間知名港式飲茶業者「吉星」，控告她今年7月16日在店內白吃白喝2907元，飯後加點水果拼盤還註明「不要芭樂」，台北地檢署今再次依詐欺罪嫌起訴楊女。

楊婦是雙北霸王餐慣犯，常以自身的身心障礙手冊企圖脫罪，檢警調查，她自2020年5月起開始吃霸王餐，受害店家包括知名麻辣鍋、高檔魚翅、港式飲茶、韓式料理。

她甚至曾在一間高級涮涮鍋點了一桌子高檔食材吃不完，還大搖大擺地指使店員打包，最後在結帳前一刻落跑。此外她還曾有唱歌和坐計程車不付錢的紀錄，遭店家提告次數超過10次，即便曾遭預防性羈押，依然依然故我。

楊婦因白吃2889元串燒付不出錢，以及到壽司郎消費吃了1790元霸王餐，台北地院日前依詐欺罪，兩度判決應執行刑5月，可易科罰金15萬元，以及拘役60日，可易科罰金6萬元。