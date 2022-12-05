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TVBS宮鬥鬧上法院 法官勸調解 女主播哭了：被曲解抹黑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

TVBS主播宮鬥鬧上法院，前主播張靖玲遭解僱，提出民事訴訟請求回復職務，主播月薪6萬多元意外曝光。今天她在律師陪同下出庭，勞動專庭法官勸兩造先調解，否則到時為調查證據，恐傳主播們到庭。張回答願意，但TVBS訴訟代理人將再詢問公司意見。

張靖玲今在律師陪同下出庭，她穿著米白色長針織上衣、低馬尾造型輕便出庭，庭後哽咽表示，全案進入司法程序不願多談，隨後情緒波動哽咽哭泣表示，她的意思遭曲解、抹黑，這是不可承受之重。

48歲前主播張靖玲2005年9月1日在TVBS擔任採訪中心生活產經中心文字記者，2011年11月1日起擔任編播中心播報組主播長達10年。她主張，時任主播月薪66125元，其中包含1萬元主播津貼、1800伙食津貼。

今年5月間，張因故遭公司調職為專案組資深文字記者，5月17日請特休假、同月24日聲請勞資爭議調解，7月28日調解不成立。8月17日張因「職場不法侵害是由」遭記1大過，從5月1日到9月13日到班打卡，要求提供主播勞務，未提供資深文字記者勞務，9月13日遭記9大過解僱。

士林地方法院勞動專庭今開庭，法院聘請勞動諮詢委員參與諮詢，在法庭上提供法官背景諮詢。

勞動諮詢委員徐國淦認為，媒體工作者降職調動非常態，此案是懲戒性調動，應要小心、給予關懷，主管應充分說明理由讓當事人了解調動原因，事證呈現得具體。張主播從事主播工作10年，調動職務是否對其生活產生影響，從資方提出的調查報告，看不出張的考績和績效面談。

勞動諮詢委員李貞儀則認為，資方在勞動調解時，沒有提到職務不法侵害，雖在公司內部有調查，但沒有對外揭露，且否認職場霸凌，應是資方善意表現，全案隨著時間演進，很遺憾產生解僱結果。若未來法院深入調查內容，顯現在判決書，會辜負資方的好意。

張靖玲的告訴代理人表示，這是一場誤會，希望能完美落幕，原告願意調解。TVBS訴訟代理人表示，公司有承諾只要張調整改善就不咎責，已給予9次改善機會和4個月時間。

法官指出，全案尚未因訴訟拉扯關係，詢問有無調解意願？若進入法院調查證據程序，將逐一調查霸凌事件，可能還要傳主播們到庭說明，屆時揭露在判決書上，易吸引大眾關注，請訴訟代理人詢問TVBS公司，是否先循法院調解程序，法官與有經驗的勞動調解委員都會參與調解。全案候核辦。

TVBS主播宮鬥鬧上法院，前主播張靖玲遭解僱，提出民事訴訟請求回復職務，主播月薪6萬多元意外曝光。今天她在律師陪同下出庭，勞動專庭法官勸兩造先調解，否則到時為調查證據，恐傳主播們到庭。張願意但TVBS訴訟代理人將在詢問公司意見。張靖玲庭後淚灑法院「她的意思遭曲解抹黑，這是不可承受之重」圖／本報資料照片
TVBS主播宮鬥鬧上法院，前主播張靖玲遭解僱，提出民事訴訟請求回復職務，主播月薪6萬多元意外曝光。今天她在律師陪同下出庭，勞動專庭法官勸兩造先調解，否則到時為調查證據，恐傳主播們到庭。張願意但TVBS訴訟代理人將在詢問公司意見。張靖玲庭後淚灑法院「她的意思遭曲解抹黑，這是不可承受之重」圖／本報資料照片

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