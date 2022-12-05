銀行女辦事員網戀鋌而走險 為男網友盜領1018萬

兆豐商業銀行分行陳姓存款科女辦事員在交友網站與網友網戀，自行購買虛擬貨幣當結婚基金，多次盜領公款1018萬元，銀行提告，陳女依銀行法背信罪起訴；台北地院審理，陳女認罪，合議庭判她有期徒刑3年6月。可上訴。

陳女案發前已繳回126萬元，案發後另還款62萬元，不過， 她還有812萬餘元尚未還給銀行。

判決說，陳女利用處理客戶存款清點及行內自動櫃員機的清點、補鈔款項、協助櫃員機系統保養、排除故障等職務期間，侵占銀行款項，危害社會交易安全及國家金融秩序，損及兆豐商銀對現金庫存管理的正確性。

合議庭認為，陳女始終坦承犯行，雖未能與兆豐商銀和解，但陸續返還所挪用的款項62萬4419元，審酌她沒有前科紀錄等，依法量刑。

30歲的陳姓女子上網與人交友，認為男網友有意與她結婚，又因男網友不時對她噓寒問暖，還沒有看到對方的真面目，即陷入熱戀。

陳女一開始先拿出自己的存款幫對方買虛擬貨幣協助他投資，不過，網友後來發現陳女經濟已陷入拮据，以「那我去死好了」等語威脅陳女繼續出錢。

陳女先向朋友借錢支應網友，2021年7月6日起，利用幫忙補充ATM現鈔的機會，趁分行襄理不注意之際，抽走其中的現鈔，再登入銀行系統，以不實資訊輸入系統假裝已經補鈔完畢。

此外，陳女利用辦理「舊鈔換新鈔」機會，從主管給付300萬元現鈔中暗槓約200萬元，再趁分行搬家時，自金庫的ATM紙匣中盜領現金707萬元。