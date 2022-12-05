偷來的腳踏車找不到失主 屏東竊賊一、二審都判無罪

屏東楊姓男子前年10月晚間因形跡可疑被警方盤查，坦承所騎的腳踏車是偷來的，警方事後在失竊地點張貼協尋公告，卻始終未有失主出面。法院審理後，認為腳踏車應該是脫離人持有的廢棄物，因查無失主，一、二審都判楊男無罪確定。

判決指出，前年10月5日晚間10時許，楊男在屏東市復興路中華電信營業處停車場，竊取一輛20吋摺疊腳踏車後揚長而去，同年月12日上午，騎經屏東市瑞光路、田寮巷口時，因形跡可疑被警方盤查。楊男坦承腳踏車是竊來，被警方依竊盜罪嫌送辦，檢方調查後，因楊男認罪偵結將他起訴。

屏東地院審理時，楊坦承腳踏車是偷來的，但法官認為沒有人出面認領，且腳踏車停放位置，並非在他人住所，外觀也不是全新，無法從停車場位置，推斷該輛腳踏車是其他人所有的物品，判楊男無罪。

檢方不服上訴，主張楊男在偵查、審理時都已認罪，且腳踏車經過使用，外觀自然看起來就不像新品，車主可能是認為價值不高，報案程序複雜、不願追究等原因，才沒出面認領或報警，但此舉並不妨礙竊盜罪的成立。

高雄高分院審理時，合議庭法官認為，雖然楊男偵查、一審都認罪，但自白不能當成有罪判決的唯一證據；該輛腳踏車經員警張貼公告後仍無人認領，又停在供不特定民眾使用的停車場，加上手把已經鏽跡斑斑，有可能是民眾認為腳踏車功能不佳，才會放在停車場供人騎乘。