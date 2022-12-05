績優警身背千萬房貸敲詐毒犯20萬 免入獄的原因曝光

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聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市政府警察局內湖分局偵查佐胡仕豪因千萬房貸壓力，向毒品案被告林姓男子謊稱可不用觀察勒戒，收下對方20萬元「處理費」，但林仍被逮捕送觀察勒戒才知受騙，最高法院依公務員利用職務詐取財物罪判胡2年徒刑，褫奪公權1年，並宣告緩刑5年。

胡仕豪警專29期畢業後，2012年間分發至內湖分局警備隊、內湖派出所等單位，2019年調派分局偵查隊。胡2020年偵辦陳姓男子販毒案時，監聽發現林曾向陳買毒，他聲請搜索票到林家搜索，林被移送地檢署偵辦。

胡仕豪和林互加LINE，林2021年春節前收到新北地院裁定觀察勒戒，詢問胡是不是可以改罰錢、不要觀察勒戒？胡謊稱「可以處理，但上面要有好處才會幫忙」，並和林約碰面。林以為胡有辦法處理而交付20萬元，胡繼續佯稱「事情辦好了，給上頭5萬、請吃飯4萬」，林告知剩下的款項歸還9萬即可。

胡仕豪2021年3月12日只轉帳1萬5千元給林，同月23日林被檢方通緝，隔天被警方逮捕並送執行觀察勒戒。林被捕後聯繫胡質問，等到4月28日觀察勒戒完畢，他想找胡卻找不到人，才知上當。

一審審理時，胡認罪且和林以10萬元和解，懇求法官給他緩刑的機會，稱2018年因買房扛一千萬房貸，每月要繳5萬多元，原本想要林提供線索偵辦他案，沒想到林直接拿出20萬現金，「才會一時起了貪念」，案發後遭停職，為討生活改當外送員。

一審依公務員利用職務詐取財物罪判胡3年6月徒刑，褫奪公權2年；案件上訴，二審考量胡沒有其他前科紀錄，犯後坦承犯行並自動繳回犯罪所得，且和林達成和解，返還林共21萬5000元。

二審審酌胡先前沒有懲處紀錄，反而有577次嘉獎、15次記功紀錄，改判2年徒刑並宣告緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並參加10場次法治教育課程。

案件上訴，最高法院維持二審判決刑度，但針對二審未宣告褫奪公權部分自為改判，胡判刑2年，褫奪公權1年，宣告緩刑5年，全案定讞。

台北市警內湖分局前偵查佐胡仕豪（右）謊稱能處理觀察勒戒案，收下林姓男子（左）20萬元，最高法院依公務員利用職務上之機會詐取財物罪判刑2年徒刑，褫奪公權1年，緩刑5年定讞。圖／聯合報系資料照片
台北市警內湖分局前偵查佐胡仕豪（右）謊稱能處理觀察勒戒案，收下林姓男子（左）20萬元，最高法院依公務員利用職務上之機會詐取財物罪判刑2年徒刑，褫奪公權1年，緩刑5年定讞。圖／聯合報系資料照片

內湖 公務員

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