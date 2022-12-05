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北港鬧區飛車博命演出 為閃鑽出車輛飛車變「騎車」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港鎮大同路昨晚發生一起驚險車禍，1輛由黃姓男子所駕從西往東行駛的小客車，駛抵鳳凰社區路口，閃避1輛從社區迴轉而出的小客車，險些衝進旁邊住家，直接騎上一輛路邊停車，黃挫傷骨折，當時人多車多，目擊民眾捏把冷汗，肇事兩車均吃上罰單

昨晚八時許，一輛由黃姓男子（23歲）所駕的小客車，沿著北港鎮大同路從四湖往北港方向行駛，行抵鳳凰社區前路口，因車速過快，當時一輛由姚姓男子所駕的小客車，從社區轉出，未注意來車就轉出。

黃男為閃避突然轉出的車輛，整輛車失控猛力撞上一輛停靠在路邊的車，黃的車像騎馬一般騎到路停的車輛上，險些衝進鄰旁住家和健檢中心，現場一片狼藉，因該路人多車多，所幸事發當時未撞到其他人車，黃則只挫傷骨折被送醫。

整個事發過程也被PO網，網友撻伐，紛紛要求改善路況，多位網友說，大同路車多車速也快，且交叉的巷弄小路也多，視線不佳，每次行駛該路段都要左顧右盼格外小心，加上少有人禮讓，每次出門都搏命演出驚心膽顫。

網友說，該路段是通往沿海主要道路，車多人多，又有菜市場更有兩所學校，將來公設幼兒園又設在此路，該路寬敞卻很暗叉路又多，常有發生意外，長輩行人和住戶都沒保障，希望有關單位能改善。

警方趕到現場調閱監視器，很明顯看出黃男的車是為閃避社區轉出的車輛才肇事，警方對肇事兩車的駕駛酒測均未酒駕，但兩車均未注意路況行駛，雙雙吃上罰單。

黃姓駕駛所駕的車閃避鑽出的車輛撞上路邊停車，整輛車騎到車上。記者蔡維斌／翻攝
黃姓駕駛所駕的車閃避鑽出的車輛撞上路邊停車，整輛車騎到車上。記者蔡維斌／翻攝
黃姓駕駛所駕的車閃避鑽出的車輛撞上路邊停車，整輛車騎到車上。記者蔡維斌／翻攝
黃姓駕駛所駕的車閃避鑽出的車輛撞上路邊停車，整輛車騎到車上。記者蔡維斌／翻攝
黃姓駕駛所駕的車閃避鑽出的車輛撞上路邊停車，整輛車騎到車上。記者蔡維斌／翻攝
黃姓駕駛所駕的車閃避鑽出的車輛撞上路邊停車，整輛車騎到車上。記者蔡維斌／翻攝
警方請來吊車將肇事車輛吊走。記者蔡維斌／翻攝
警方請來吊車將肇事車輛吊走。記者蔡維斌／翻攝

北港 罰單

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