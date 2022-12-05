一張假公文...高雄老婦人遇詐 存款、股票一夕化烏有

高雄68歲林姓婦人被詐騙集團盯上，對方僅憑一紙假造的地檢署公文，就騙光林女存款，還把股票變現一併奉上，160萬元積蓄一夕化為烏有，高雄市刑大獲報後，陸續逮捕涂男為首的車手集團共10人，粗估目前已有10多人受害，全案擴大清查中。

警方調查，林姓家庭主婦日前先接到詐團電話，稱有電信費欠款未繳，隨後又有自稱是檢察官、警察的人員上門，僅憑一紙「台北地檢署」監管科收據，要林婦配合調查。

一知半解的林姓婦人，被詐團唬得一愣一愣，擔心自己積蓄遭檢警沒收，隨即配合詐團指示交出所有存款，還特別把股票變現，一併雙手奉上給詐團，後來林女將經歷告訴給家人，才發現自己碰上詐團，160萬元積蓄化為烏有。

另一名三民區50歲丁姓婦人，也被詐團以同樣手法騙走40多萬元，但驚覺受騙後積蓄已遭車手取走，追不回來。由於丁女、林女交款方式都是「面交」，無匯款證明使得追查困難。

高雄市刑大獲報後，組成專案小組調查，經清查丁女、林女住家附近監視器畫面，掌握集團車手身分，陸續發動多波行動，帶回涂姓主嫌在內等10名集團車手，年齡約37歲至19歲之間。