台積電助理工程師放送前妻憂鬱病歷想洗白吸金 判賠3萬

台積電一名助理工程師涉吸金、詐欺，前妻也受害，和其他投資人提告，他為求成員信任，在LINE群組張貼前妻的醫院診斷證明，寫下「她有憂鬱症精神已經不正常的瘋子」等字句，前妻再控他違反個人資料保護法並求償精神慰撫金。刑事部分，最高法院判前夫4月得易科罰金之刑定讞；民事部分，台灣高等法院日前判他賠償3萬元確定。

這對夫妻2019年4月17日調解離婚。前妻表示，因雙方有另件家事訴訟，前夫竟取得她患有「伴有混合憂鬱情緒及焦慮之適應疾患；失眠；頭痛」等個人資料的義大癌治療醫院診斷證明書，她因還告前夫詐欺，前夫為了讓其他投資人不要相信她，2019年9月10日將她的診斷證明書貼給藍姓女同學看，還說她有「精神方面疾病」。

前妻說，前夫向藍女說她有「憂鬱症」，並聲明「我沒跑路啦」、「只是平台一直在變，我也很無奈」、「我何嘗不是希望大家的錢都可以回來」，翌日又在有43人的LINE群組上張貼診斷證明書，並告訴大家「憂鬱症所以她精神不正常，不要相信她說的瘋話，把她封鎖」。

前妻向橋頭地檢署提告，台灣高等檢察署將案件轉給新竹地檢署偵辦，竹檢偵結後依違反個資法起訴前夫。法院認為前夫缺乏尊重他人隱私權的法治觀念，LINE群組有43名成員，前妻的損害不小，判他4月徒刑，得易科罰金；前妻另提刑事附帶民事訴訟，求償50萬元精神慰撫金。

因離婚夫妻還有家事訴訟，前妻表示曾提供診斷證明給法院，應該是法院把它當成附件給了前夫，她沒有同意對方可以散布她病歷。前妻說，和藍姓女子是在2019年認識，她私訊對方跟著前夫「這樣招攬人有賺到錢嗎？」並傳一些新聞報導給對方，告知自己已經提告。

前夫不否認有張貼診斷證明書，但表示他是為了保護自己並安撫其他投資人，不知道這樣做可能違法，並埋怨前妻請求賠償的金額過高。