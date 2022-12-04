移工酒駕判刑2月 法官佛心擔心入監影響工作宣告緩刑

泰國籍男性移工酒後騎電動自行車，警方攔查酒測值高達0.95毫克，涉犯公共危險罪受審。法官認為犯後態度良好，並考量他割捨親情到異鄉工作，期望改善家庭生活，若入監服刑，工作將受影響。被告經偵審程序當知所警惕，無再犯之虞，宣告緩刑。全案可上訴。

判決指出，泰籍男子今年8月6日中午喝了2罐啤酒後，騎電動自行車上路。新北市金山警分局員警攔檢並施予酒精濃度呼氣測試，吐氣所含酒精濃度為0.95mg/l，依公共危險罪嫌送辦，基隆地檢署偵結，聲請簡易判決處刑。

法院指出，政府近年大力宣導酒後駕車危險性及違法性，被告酒後駕車，漠視自己生命安危，也罔顧公眾往來安全。審酌被告犯後態度尚可，兼衡自述國中畢業智識程度及犯罪動機、酒精濃度超過法定標準值程度等情狀，判刑2月，如易科罰金，以1千元折算1日。

法院另考量被告割捨親情，從泰國來到台灣工作，原本期望改善家庭生活。判刑2月，易科罰金要6萬元，依被告經濟條件並非得輕易負擔。倘若未能繳納易科罰金而須入監服刑，遠渡海外工作將受影響。

法院以被告因一時失慮觸法，經偵、審程序及科刑宣告，尤以其遭員警逮捕、檢察官偵查過程中，對自身前景及對未來規畫是否因而將被迫中斷充滿恐懼，較諸國人顯然造成更大的心理壓制，當因知所警惕，無再犯之虞，故宣告緩刑，以勵自新。

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