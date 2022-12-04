花蓮空軍基地下士逼役男口交 二審逆轉判8月

花蓮空軍基地2年前發生性侵案，岳姓下士在寢室內，逼志願役士兵口交，講出「能不能幫我咬一下」，役男事後提告。岳男一審因證據不足獲判無罪，二審逆轉，法官依對受自己監督之人利用權勢性交罪改判有期徒刑8月。全案可上訴。

判決書指出，在2020年12月9日清晨5時40分許，役男證稱，當時寢室只有自己與岳男，其他2名室友分別站哨、休假，沒想到岳男調戲地說「能不能幫我咬一下」、「要不要幫長官吃一下」，強逼口交，過程沒戴保險套，約5秒後射精在濕紙巾上。事發後岳男威脅役男不准跟別人說，「否則我們兩個都會出事情」。

役男當晚碰見交情好的女兵，忍不住告知自己的遭遇，女兵鼓勵他說出真相，一起找連長申訴，鼓起勇氣提告。

岳男辯稱，役男半夜講電話情緒不穩定，影響到他的睡眠，只是跟對方開玩笑，沒有實際發生性交行為；且他本身有女友及孩子，不可能做這種事，他強調役男業務交接不確實被他罵，才挾怨報復。

花蓮地方法院一審時，由於只有役男及證人自白，缺乏證據，判決岳男無罪；檢方上訴，二審花蓮高等法院認為「若非親身經歷，當無法牢記情節」，役男對於被害過程交代清楚，前後供述一致明確且態度堅決；加上女兵證稱，「他怕被別人知道，別人會說他什麼」，認定役男沒有說謊。

判決書指出，性侵害犯罪案件具隱密性，蒐證不易，且被害人的性傾向與社會多數人不同，歧視或不友善言語、舉措仍無所不在，尤其身處相較於其他職場環境更封閉、保守的軍隊中，「當無可能甘冒使其性傾向人盡皆知風險而虛捏、誣陷被告」，說詞有相當可信性。