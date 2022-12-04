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高雄假投資詐案攀升近5成 女教師逃不過利誘遭詐21萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名女教師落入假投資詐騙陷阱，捧21萬夢想致富，結果錢一去不回報警，警方從中追查破獲以張姓女子為首的11人詐騙集團；根據市警局資料顯示，「假投資詐騙」案是高雄詐騙手法中「常勝軍」，比去年同期增26件、發生率攀升4.97%，顯示高市警方防制作為有待加強。

根據市警局統計資料顯示，詐欺案發生前5名，「投資詐騙」占第一名，今年至11月為止，共發生超過2500餘件的詐騙案，雖較去年同期發生減少150多件，但「投資詐欺」卻比去年同期增加26件，比率攀升4.97％，另「一般購物」詐欺，則增加4件，升高1.4%。

投資詐騙案中，以三民二警分局發生61件最多，其次為仁武警分局54件，苓雅和鳳山警分局各發生52件；令人驚訝的是，該案類被害人年齡層以20至29歲占27.45%最多，30至39歲占26.88%次之。受害人的職業別以服務業工作人員占36.03%最多、無業者則占19.51%。

警方指出，假投資詐騙案，詐團多以亂槍打鳥方式傳簡訊、網路社團張貼投資飆股可獲利，也有不少以假交友方式，讓宅男、中年大叔或年長者誤信對方真心交往，被遊說投資。

高市72歲陳姓老翁，從銀行行員退休後，落入投資詐騙圈套，深信群友張貼獲利訊息，欲砸200萬退休金一鼓作氣翻倍，在銀行編造匯款是裝修房屋之用，所幸銀行李姓女經理發現匯款端帳戶交易異常報警，成功保住陳翁的老本。

38歲楊姓男子在交友軟體認識長髮正妹，被對方迷得深魂顛倒，女方遊說他投資比特幣，當結婚基金，楊信以為真，到銀行匯款30萬，行員報警，雖讓楊男夢碎，卻成功阻止他匯款。

47歲黃姓女教師和60歲已退休的張姓男子，因聽信詐團投資利誘可致富的手法，各捧著21萬及65萬元匯款投資，沒想到錢砸了，非但沒致富，一毛錢都拿不回。

詐騙案激增、衍伸國外柬埔寨國人打工遭凌虐，發生國人求職在台灣遭凌虐致死的「青埔寨」離譜事件，行政院為了展現「打擊詐騙、守護治安」決心，訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，計有「識詐」、「阻詐」、「堵詐」、「懲詐」4個面向，其中「識詐」宣導要求觸及1000萬人次為目標值。

政院令一出，還要求要分齡、分眾強烈放送，運用媒體傳播訊息，為配合行政院管考，高市府甚至下令請各局處每月1日前將上月宣導活動辦理情形製表後，以電傳方式逕送警察局彙辦。

基層警忍不住批評，「明明是要市府各局處一起來做的，最後都丟給警察做」；警方破案抓人，卻不敢發新聞，是檯面下宣導還是想維持治安好的假象。

高市楊姓男子和正妹網交墜入愛河，聽信女方匯款30萬投資，當結婚基金，警方勸阻，只要錢匯了，女方就搞失蹤，讓他打消匯款念頭。記者石秀華／翻攝
高市楊姓男子和正妹網交墜入愛河，聽信女方匯款30萬投資，當結婚基金，警方勸阻，只要錢匯了，女方就搞失蹤，讓他打消匯款念頭。記者石秀華／翻攝
高市一名女教師落假投資詐騙陷阱，匯21萬發現受騙報警；警方從中追查，破獲以張姓女子為首的11人詐騙集團，圖為警方在新北市逮捕陳姓車手頭。記者石秀華／翻攝
高市一名女教師落假投資詐騙陷阱，匯21萬發現受騙報警；警方從中追查，破獲以張姓女子為首的11人詐騙集團，圖為警方在新北市逮捕陳姓車手頭。記者石秀華／翻攝

詐騙集團 詐欺 行政院

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