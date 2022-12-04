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持刀搶香菸被逮辯持尚方寶劍出巡 以思覺失調求緩刑遭駁

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓男子在今年2月間，持菜刀到超商強盜5包香菸；警追查上門，賴持2菜刀拒捕，被依強盜、妨害公務罪送辦。賴否認犯行，辯稱有精神病，案發時是「萬物之主、持尚方寶劍出巡」，無強盜犯意，請求緩刑，二審不採信，仍判2年徒刑，另入相當處所，監護2年。

判決指出，賴姓男子（52歲）患有思覺失調症，今年2月3日清晨6時許，身上預藏菜刀前往北屯區的一家超商，賴向黃姓店員表明要購買5包長壽菸，店員拿出香菸後，賴直接拿了就往門口走，沒有付錢，店員將賴攔下，要求賴付款，否則請賴歸還香菸。

賴男聽到店員要求後，隨即從腰際拿出一把菜刀，嚇得店員趕緊後退，不敢再說話，賴男就將價值450元的5包香菸拿走。

第五警分局獲報後，前往附近大樓訪查，在同日上午9時許，查出是賴男涉案，警方前往賴男住處訪查時，賴拒絕讓警員入屋，後來經賴母同意後，警員入屋要抓人，當時賴拿出菜刀在警員面前揮舞，警方持長盾、長棍將賴手中菜刀打掉後順利制伏賴。

賴男在警詢時，雖然坦承有在超商內拿出菜刀，將香菸拿走，但否認強盜，辯稱「我是中華民國、聯合國皇帝，擁有5包香菸所有權，拿刀是持尚方寶劍出巡」，也否認有持刀在警員面前揮舞。

檢方偵結後依強盜、妨害公務罪起訴，全案一審時，賴男否認犯行，賴男的律師也辯護，賴男當時有精神疾病，認為所有的東西都是他的所有物，應該沒有強盜犯意，而且賴男病情沒有定期服藥，才會犯行。

一審時依照醫院的鑑定報告，認為賴男犯行時，辨識違法能力有降低，依法減刑，但賴男精神狀況不穩定，家屬高齡無法確保賴服藥狀況，有危害公共安全之虞，除依強盜罪判刑2年之外，在刑期執行完畢後，另入相當處所，監護2年，涉妨害公務部分，判刑4月，得易科，全案上訴二審後，駁回上訴，維持原判。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台中市賴姓男子在今年2月間，持菜刀到超商強盜2包香菸，台中高分院駁回上訴，維持一審原判。圖／本報資料照
台中市賴姓男子在今年2月間，持菜刀到超商強盜2包香菸，台中高分院駁回上訴，維持一審原判。圖／本報資料照

強盜 妨害公務 超商

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