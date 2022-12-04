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搬家企業社小貨車懸掛偽造車牌 老闆吃官司判拘役40天
搬家企業社張姓老闆因小貨車原始車牌逾檢遭監理站註銷，上網購得偽造車牌2面後，涉嫌懸掛於小貨車行使，被巡邏警員發覺車牌有異法辦、起訴。台南地院依張觸犯行使偽造特種文書罪，判處拘役40天，得易科罰金，案可上訴。
檢警查出，34歲張姓男子經營搬家企業社，所使用小貨車原始車牌因逾檢而遭註銷，張於去年2月在網站上委請真實姓名、年籍不詳的人製作車牌2面，以此方式偽造屬特許證車牌2面，隨後將該2面車牌懸掛於小貨車之前、後方行使，損害於監理機關對車籍管理正確性。
同年3月4日晚上9點多，警方巡邏見小貨車停放於路邊，然車身及車牌所示車牌號碼不符，發現車牌有異，法辦、起訴。
張坦承不諱，法官審酌，張因逾檢致原本車牌號碼遭到註銷，為能繼續行駛小貨車，未循合法管道重新取得車牌，反自行向不詳共犯訂購偽造車牌，懸掛使用，損害公路監理機關對於車牌管理及警察機關對於交通稽查正確性，考量犯後坦白犯行，兼衡素行、犯罪動機、目的等一切情狀，判處拘役40天，如易科罰金以1千元折算一天。
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