暴力男掐女友脖撞牆拖行在地 判緩刑2年禁止騷擾

陳姓男子不滿女子小娜（化名）提分手，今年5月間掐住小娜頸部撞擊圍牆，再以蠻力將小娜拖行在地，阻擋離開。士林地方法院考量此案和解賠償12萬元，以強制罪判處拘役20天，緩刑兩年，緩刑期間禁止與小娜接觸，也禁止蹤騷擾行為。

陳男在2013年間和前女友小美（化名）分手有感情糾紛，酒後跑到小美家樓下談判，誤以為朋友劉姓男子和小美交往，憤而持長53公分的白鐵西瓜刀砍劉男5、6刀，幸好劉男徒手保護頭部，送醫急救保住性命。

此案和解賠償，法院依殺人未遂減刑，再依刑法第59條情堪憫恕減刑，依殺人未遂罪判處2年8月確定，經發監執行，2017年3月假釋出監。

判決指出，陳男今年5月30日中午12時許，在台北市中山北路上，不滿女友小娜提分手、轉身離開，竟徒手掐住小娜頸部，把頭部推撞路邊圍牆，又徒手勾住小娜頸部，狠心將人拖行在地，最後掐住脖子阻止小娜離開。

警方獲報到場處置，陳男遭移送法辦。陳男坦承犯行，拿出12萬元和小娜和解賠償完畢。法院依監視器面、LINE對話紀錄、診斷證明書等證據，認定陳男犯行。

法院考量，陳男前後2次犯罪，雖都是用暴力攻擊旁人，以犯案手法雷同，但前案已執行完畢，距離本案發生超過4年，期間沒無其他犯罪紀錄，認為前次刑法產生一定嚇阻與教化效果，無再單純因前次受刑加重其刑。