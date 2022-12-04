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暴力男掐女友脖撞牆拖行在地 判緩刑2年禁止騷擾

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳姓男子不滿女子小娜（化名）提分手，今年5月間掐住小娜頸部撞擊圍牆，再以蠻力將小娜拖行在地，阻擋離開。士林地方法院考量此案和解賠償12萬元，以強制罪判處拘役20天，緩刑兩年，緩刑期間禁止與小娜接觸，也禁止蹤騷擾行為。

陳男在2013年間和前女友小美（化名）分手有感情糾紛，酒後跑到小美家樓下談判，誤以為朋友劉姓男子和小美交往，憤而持長53公分的白鐵西瓜刀砍劉男5、6刀，幸好劉男徒手保護頭部，送醫急救保住性命。

此案和解賠償，法院依殺人未遂減刑，再依刑法第59條情堪憫恕減刑，依殺人未遂罪判處2年8月確定，經發監執行，2017年3月假釋出監。

判決指出，陳男今年5月30日中午12時許，在台北市中山北路上，不滿女友小娜提分手、轉身離開，竟徒手掐住小娜頸部，把頭部推撞路邊圍牆，又徒手勾住小娜頸部，狠心將人拖行在地，最後掐住脖子阻止小娜離開。

警方獲報到場處置，陳男遭移送法辦。陳男坦承犯行，拿出12萬元和小娜和解賠償完畢。法院依監視器面、LINE對話紀錄、診斷證明書等證據，認定陳男犯行。

法院考量，陳男前後2次犯罪，雖都是用暴力攻擊旁人，以犯案手法雷同，但前案已執行完畢，距離本案發生超過4年，期間沒無其他犯罪紀錄，認為前次刑法產生一定嚇阻與教化效果，無再單純因前次受刑加重其刑。

法官審酌，男女交往重在兩情相悅，陳男忽視小娜感受訴諸暴力，對小娜產生一定程度受害心理陰影，考量陳男身心狀況不比常人，犯後認罪賠償12萬元，小娜也具狀撤告，全案依強制罪處拘役20天，可易科罰金，給予緩刑2年，緩刑期間為預防陳男再犯保護小娜安全，緩刑條件陳男禁止對小娜直接、間接監視、接觸、通話、通信、邀約，或其他跟蹤騷擾行為。

陳姓男子不滿女子小娜（化名）提分手，今年5月間掐住小娜頸部撞擊圍牆，再以蠻力將小娜拖行在地，阻擋離開。士林地方法院考量此案和解賠償12萬元，以強制罪判處拘役20天，緩刑兩年，緩刑期間禁止與小娜接觸，也禁止蹤騷擾行為。示意圖／本報資料照片
陳姓男子不滿女子小娜（化名）提分手，今年5月間掐住小娜頸部撞擊圍牆，再以蠻力將小娜拖行在地，阻擋離開。士林地方法院考量此案和解賠償12萬元，以強制罪判處拘役20天，緩刑兩年，緩刑期間禁止與小娜接觸，也禁止蹤騷擾行為。示意圖／本報資料照片

分手 殺人 監視器

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